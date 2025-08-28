Prima pagină » Social » Vacanță de coșmar în Grecia pentru o familie de români care s-a trezit la 3 dimineața cu autoturismul furat din curtea cazării

28 aug. 2025, 19:46, Social
Mulți români adoră să călătorească în Grecia, însă trebuie să fie precauți pentru a nu avea parte de peripeții. De la accidente produse din cauza încălțămintei neadecvate până la cazarea într-un hotel cu condiții mizere, dar cu tarif ridicat și anunț fals, cel mai neplăcut incident care i se poate întâmpla unui turist e să rămână fără un obiect de valoare.

A pățit-o o familie de români care a rămas fără autoturism.  Aflați la cazare, s-au trezit la ora 3 dimineața că un hoț le-a furat mașina din curtea cazării din Nikiti.

„Bună ziua! Azi-noapte, în jurul orei 3, ni s-a furat mașina – un Volkswagen Tiguan Allspace, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare B 990 ETI – din curtea cazării din Nikiti. Dacă o vedeți pe undeva, vă rugăm să ne anunțați!”, a transmis autoarea care a postat pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Ceilalți internauți, deși s-au arătat îngrijorați, n-au putut decât să le dea îndemnuri pentru călătoriile viitoare, iar alții au relatat din propria experiență:

„Recomandare pentru toată lumea: cumpărați-vă niște AirTag-uri (2-3 buc) și plasați-le în mașină ascunse în diverse locuri. Un blocator de volan și pedala de frână vă scutește de bătăi de cap!”

„Pe viitor, cumpără așa ceva (n.r. Apple AirTag)… l-ai ascuns undeva în mașină… imediat o găsești. Sunt modele și pentru Samsung.”

„Nu este nicio glumă!! Acum 4 ani, în Sarti, pe la 2-3, au intrat în casă peste noi. Ne-au luat cheile, telefoane, laptopuri, portofele… Apoi au ieșit și plecau și cu mașina dacă nu reușeam să ne opunem la timp… Așa că pot să cred că nu e glumă!P.S.: iar în casă peste noi au intrat cu ranga de fier… ne-au bruscat… Proprietarul făcea ca toate alea să păstrăm liniștea, să nu se audă și la ceilalți care au închiriat… iar Poliția nu a făcut nimic! Doar ne-au intervievat pe noi vreo 5 ore și cam atât…”

Sursa Foto Ilustrativ: Shutterstock

