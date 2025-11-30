Elena Lasconi, previziune sumbra pentru Nicușor Dan: „E posibil să nu-și termine mandatul”

Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a declarat duminică seara la Digi24 că e foarte posibil ca Nicușor Dan să nu apuce să-și finalizeze mandatul și să fie demis. Aceasta a argumentat că actuala conducere de la Cotroceni a contribuit la consolidarea partidelor suveraniste, iar următoarele alegeri parlamentare pot fi decisive pentru Nicușor Dan.

Elena Lasconi a subliniat că președintele Nicușor Dan este omul sistemului, asemenea lui Ionuț Moșteanu.

„Ceea ce s-a întâmplat de la anuare alegerilor și până să-l avem, ca președinte, pe Nicușor Dan, a fost rău. Nu se putea mai rău. Ceea ce s-a întâmplat are repercusiuni naționale și europene. România ar putea fi oricând în această situație de a anula alegeri. Sistemul are nevoie de marionete, ca în cazul lui Ionuț Moșteanu sau al lui Nicușor Dan. Nicușor Dan a fost candidatul sistemului, pentru el s-a mobilizat sistemul. De 35 de ani sistemul a avut președinte cu ceva la mână. O să vedem în timp cu ce e șantajabil. E omul sistemului”, a declarat Elena Lasconi.

Fosta candidată la președinție a precizat că e posibil ca Nicușor Dan să fie demis, după parlamentare. Aceasta s-a referit la evoluția partidelor suveraniste în contextul nemulțumirii în creștere a populației față de actuala conducere.

„Mai sunt trei ani până la Parlamentare. E posibil ca Nicușor Dan să nu își termine mandatul. Majoritatea îl poate trimite acasă președinte. S-au jucat cu focul și în continuare se joacă”, a conchis Lasconi.

Foto: Mediafax

