Peste 850.000 de bilete dintr-un total de 1,4 milioane au fost vândute pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie, respectiv 6-15 martie 2026), au anunțat organizatorii miercuri, cu 100 de zile înainte de începerea JO 2026.

A 25-a ediție a Jocurilor Olimpice este un eveniment multi-sportiv internațional major.

100 de zile până încep Jocurile de Iarnă 2026! Care e stadiul pregătirilor și câte bilete s-au vândut deja

„Suntem foarte mulțumiți de modul în care a decurs campania noastră de vânzare a biletelor”, a declarat Andrea Varnier, CEO al Comitetului de Organizare Milano-Cortina 2026.

„Am vândut peste 850.000 de bilete, iar multe sesiuni (competiții) sunt deja sold-out. Această cifră este mai mare decât proiecțiile noastre în această etapă a vânzărilor’, a continuat el.

„Suntem pe cale să intrăm în faza finală a vânzărilor. Ultimele o sută de zile sunt cruciale pentru atingerea obiectivelor noastre de vânzări”, a încheiat acesta.

O ceremonie care marchează 100 de zile până la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 a avut loc miercuri la Palazzo Lombardia din Milano, unde organizatorii au dezvăluit podiumurile oficiale pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice și au prezentat 12 „purtători de torță digitali”, simbolizând începutul etapei finale a pregătirilor pentru eveniment.

Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 se vor deschide pe 6 februarie 2026, pe Stadionul Olimpic San Siro din Milano, cu aproximativ 2.900 de sportivi așteptați să participe. Vor fi primele Jocuri Olimpice de Iarnă ale Italiei în ultimii 20 de ani de la Torino 2006 și la 70 de ani după ce Cortina d’Ampezzo a găzduit ediția din 1956.

În memoria lui Giorgio Armani, deschidere care se anunță fastuoasă

Pe San Siro, arena unde evoluează echipele de Serie A – Inter Milano și AC Milan -, sunt așteptați peste 60.000 de spectatori, biletele având prețuri cuprinse între 260 și 2.000 de euro.

Spectacolul, cu o durată de 145 de minute, va pune un accent puternic pe tema „made in Italy”, precum și pe un omagiu adus designerului Giorgio Armani, cetățean de onoare al orașului Milano și iubitor al sportului, care a murit în septembrie 2025.

Detaliile ceremoniei de închidere, care va avea loc în Arenele Romane din Verona, mai aproape de Cortina, vor fi anunțate în noiembrie. Cele 12.000 de bilete au fost vândute aproape în totalitate, a declarat președintele comitetului de organizare, Giovanni Malago.