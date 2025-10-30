Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore

Atacantul bosniac Elvir Koljic, actual jucător al Rapidului, a dezvăluit că a fost la un pas să semneze cu FCSB în iarna lui 2025 pe când evolua în tricoul Craiovei. Deși făcuse vizita medicală și vorbise personal cu Gigi Becali, transferul a fost blocat în ultimul moment.”Mi-a zis că nu mă lasă și acum sunt fericit”.

Elvir Koljic, atacantul bosniac care evoluează în prezent la Rapid București, a fost la un pas să ajungă la FCSB, după o înțelegere preliminară între Universitatea Craiova și patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali. Totul s-a schimbat însă în doar câteva ore, iar fotbalistul a sfârșit prin a semna cu rivala din Giulești.

„Am fost aproape, înainte de Rapid. Am făcut și vizita medicală pentru FCSB. Mai multe detalii chiar nu știu, nici nu am întrebat. Totul era pregătit să semnez cu FCSB pentru că ei au vorbit ceva cu Craiova și s-au decis. Eu, în primul rând, eram pregătit să merg în Bosnia, să fiu sincer. S-a întâmplat asta cu FCSB, am fost la vizita medicală și dimineața, și seara”, a povestit Koljic, potrivit Prosport.ro.

Atacantul spune că, după controlul medical, a primit mai multe apeluri de la patronul Mihai Rotaru, care i-a cerut să renunțe la transferul către FCSB.

„După ce am ieșit, am văzut pe telefon niște apeluri de la domnul Rotaru. Am văzut că ceva s-a întâmplat și am răspuns domnului Rotaru. Mi-a spus că nu mă lasă să mă duc la FCSB și să mă duc la Rapid. Asta e ce știu eu. Și pot să spun că sunt fericit”, a adăugat atacantul rapidist.

Koljic a mărturisit că a vorbit personal și cu Gigi Becali, care l-a încurajat și i-a transmis că îl așteaptă în lotul FCSB.

„M-a sunat domnul Becali și a vorbit cu mine la telefon. Mi-a zis că mă așteaptă. Mi-a spus că m-a dorit și înainte să vin la Craiova, că are încredere în mine și că sunt bine primit. Am vorbit și cu jucători atunci, cu Radunovic, cu Târnovanu, le-am zis că vin, dar s-a întâmplat asta. Ăsta e fotbalul. Niciodată nu știi”, a declarat bosniacul.

Atacantul bosniac, „deturnat” de la FCSB la Rapid București

În cele din urmă, transferul său s-a făcut la Rapid, unde Koljic s-a impus rapid ca unul dintre jucătorii importanți ai echipei. În sezonul actual, atacantul a marcat 5 goluri și a oferit o pasă decisivă în 11 partide, contribuind la aproape un sfert dintre reușitele formației giuleștene.

Printre cele mai importante momente ale sale se numără dubla din meciul cu FCSB (2-2), golul cu CFR Cluj (1-1) și intervenția spectaculoasă din partida cu Dinamo, când a respins în extremis, cu călcâiul, o minge care se îndrepta spre poarta Rapidului.