A marcat golului României cu Bosnia și a explicat sec: „Adversarul încearcă să îți fure mâncarea din farfurie”

16 nov. 2025, 07:17, Sport
Daniel Bîrligea a marcat în Bosnia – România, 1-3, în jocul din preliminariile CM 2026, și a explicat de ce tricolorii au pierdut duelul, după ce au condus și au dominat în prima repriză.

În partea a doua a meciului au marcat Edin Dzeko (49), Esmir Bajraktarevic (79) și Haris Tabakovic (90+4).

Din minutul 67 tricolorii au jucat cu un om mai puțin, Drăguș fiind eliminat pentru un fault asupra lui Katic.

„Am făcut o primă repriză excepțională, am jucat foarte bine. După pauză însă nu am intrat cu atitudinea corectă. Acolo au fost mici detalii care au făcut să se schimbe meciul. Fotbalul e mereu imprevizibil, de fiecare dată, dacă, să zicem, te culci un pic pe spate, adversarul încearcă să îți fure mâncarea din farfurie și cred că asta au făcut ei. Noi ne-am relaxat un pic, am văzut că suntem patronii primei reprize, dar după nu am mai fost. Nu am mai luptat cum trebuia.

Cred că o să fie un baraj foarte dur. O să încercăm să ajungem cât mai pregătiți acolo și să ajungem la Mondial prin această variantă. Mie nu îmi e frică de nimeni. Vreau să joc cu mândrie, nu dau înapoi indiferent de adversar. Trebuie să avem o atitudine corectă la baraj și să luptăm”, a declarat Daniel Bîrligea, la Digi Sport, după Bosnia – România, 3-1.

Echipa națională a României va juca barajul de calificare la CM 2026 în martie, după ce a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

După pauză am intrat în jocul lor, am jucat cu mingi lungi și acest lucru nu ne avantajează. La primul lor gol, greșeala a plecat de la mine, puteam să dau mingea afară după ce am simțit o crampă pe aductor și să îl chem pe doctor. Nu știu, am vrut să joc înapoi… îmi asum, pot să spun că a plecat de la mine golul. Apoi nu am reușit să mai revenim în meci. Am greșit ce nu trebuia să greșim, iar ei ce au avut, au marcat. Și cam aici s-a făcut diferența – Valentin Mihăilă

Mediafax
