Alexandru Chipciu a analizat meciurile cu Bosnia din preliminariile CM 2026, pierdute de tricolori. Sâmbătă seara naționala noastră a pierdut cu 1-3 partida de la Zenica, iar în tur a fost 1-0 pentru adversari.

România a deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar în repriza a doua gazdele au înscris prin Edin Dzeko (49), Esmir Bajraktarevic (79) și Haris Tabakovic (90+4).

Pentru echipa noastră urmează marți meciul cu San Marino la Ploiești, ultimul din grupă. Tricolorii vor încheia grupa pe locul trei, iar Austria și Bosnia luptă pentru calificarea directă la CM 2026.

Un tricolor trage concluzia după meciul Bosnia – România 3-1: „Am avut un miliard de ocazii și ei au câștigat șase puncte”

România va juca în martie barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026, după ce a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

„Am luat gol foarte repede și ne-a destabilizat treaba asta în repriza a doua. Poate pe fondul unei relaxări, dar nu te aștepți să iasă așa și să schimbe meciul o astfel de echipă. Nu pot să îmi dau seama cum am putut să pierdem. Ei au dat gol din toată ocaziile pe care le-au avut. Ăsta este fotbalul, așa cum câștigi în ultimul minut cu Austria, cu Bosnia ai un miliard de ocazii și ei câștigă șase puncte.

Vorbeam și înainte de acest meci că barajul este cel mai important. Acum trebuie să ne gândim clar la baraj și să reparăm greșelile. Maniera în care am jucat în prima repriză a fost una foarte foarte bună și am avut o groază de ocazii. După prima repriza puteam să spunem că o să bată România, la cum s-a jucat”, a declarat Alexandru Chipciu, după Bosnia – România 3-1.