Abia începe! Lupta pentru titlu în Super Rally continuă la Hunedoara cu Trofeul Mihai Leu

10 sept. 2025, 20:15, Sport
Un total de 26 de piloți de top, proveniți din cele mai importante discipline ale automobilismului sportiv, se vor întrece în acest weekend la prima etapă de Super Rally organizată în municipiul Hunedoara, Trofeul Mihai Leu, competiție dedicată memoriei legendarului campion la box și raliuri.

Etapa va debuta vineri seară, de la ora 18:00, cu startul festiv, organizat în fața Sălii de Cultură din Hunedoara, unde piloții își vor prezenta mașinile. Printre modelele pe care fanii le vor putea admira se numără Lamborghini Huracan, Ferrari 488 Challenge Evo, Porsche Carrera, Skoda Fabia Rally2, monoposturi Wolf, prototipul Funyo, Audi RS3 LMS sau BMW M240 Racing Cup.

Seara se va încheia cu un moment emoționant și inedit în memoria lui Mihai Leu. De asemenea, legende ale sportului românesc vor transmite mesaje despre ceea ce a însemnat marele campion pentru România.

Super Rally este singura competiție de automobilism sportiv desfășurată exclusiv pe trasee urbane, chiar în inima celor mai importante orașe din România. Traseul de la Hunedoara va avea o lungime de 1,7 kilometri, pentru o manșă urmând să fie parcurs de 3 ori de fiecare pilot.

Cursa propriu-zisă va începe sâmbătă dimineață, la ora 09:00, cu manșele de recunoaștere, urmate de antrenamentele libere și de cele două manșe de concurs, programate de la ora 14:00, care vor stabili câștigătorii.

„Sunt onorată că putem continua acest vis. Mihai și-a dorit din tot sufletul să organizăm din nou o etapă aici, iar Super Rally a fost proiectul său de suflet.

Îmi doresc ca Trofeul Mihai Leu de la Hunedoara să devină o tradiție și un punct de reper în automobilismul sportiv românesc”, a declarat Anna Leu, promotorul campionatului.

Printre numele importante prezente la start se numără campionul absolut en-titre la Super Rally, Leo Borlovan, fostul campion de raliuri Vali Porcișteanu, liderul turismelor la viteză în coastă Radu Benea, vicecampionul absolut la viteză în coastă Lucian Răduț, dar și experimentatul Adrian Teslovan.

Finala acestui an va avea loc pe 25 octombrie, la București

Trofeul Mihai Leu Hunedoara reprezintă a treia etapă din Campionatul Național de Super Rally powered by Superbet, după cele desfășurate la Alba Iulia și Timișoara. Finala acestui an va avea loc pe 25 octombrie, la București, în fața Ateneului Român.

Publicul va avea acces gratuit în ambele zile ale competiției, atât la startul festiv, cât și pe traseul de concurs, amenajat în zona Bulevardului Dacia din Hunedoara. Începând de vineri, în zonă vor fi instituite restricții de circulație, necesare pentru pregătirea traseului.

