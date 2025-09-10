Prima pagină » Sport » Horațiu Moldovan a răbufnit după egalul cu Cipru. A comentat și despre gafa din amicalul cu Canada. „Zici că am omorât pe cineva”

10 sept. 2025, 08:16
Horațiu Moldovan, 27 de ani, a apărat în cele două meciuri ale naționalei din această perioadă, cu Canada și Cipru.

În amicalul cu Canada, 0-3, a greșit la golul doi al canadienilor. A comentat și despre remiza cu Cipru, 2-2, șansele de calificare la CM 2026 și faptul că nu apără la echipa sa de club, Real Oviedo.

Gigi Becali a tunat după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”.

Ce șanse mai au tricolorii de calificare directă la CM 2026, după remiza cu Cipru, 2-2.

„Ce mai putem spune? Suntem foarte dezamăgiți. Chiar nu am cuvinte, la 2-0, la cum am văzut din teren, credeam că vom rezolva meciul din prima repriză și nu vom mai avea emoții în repriza a doua. Nu știu ce s-a întâmplat, parcă am devenit altă echipă după 2-0 si fotbalul ne-a pedepsit.

Au preluat inițiativa, au jucat mai bine decât noi cel puțin în repriza a doua. Au pasat mai bine, și-au creat ocazii, au marcat pentru 2-2 și au mai avut ocazii să facă 3-2.

Au mai fost momente și înainte de Euro când am făcut 0-0 acasă… Tot noi o putem scoate la capăt, nu este nimic pierdut. Ne jucăm șansa până la final în grupă, iar dacă nu se poate, jucăm barajul. Am încredere 100% în grup și în tot staff-ul. Dacă nu se poate prin grupă, ne calificăm la baraj”, a spus Horațiu Moldovan, la Digi Sport.

„Au greșit portari mult mai mari decât Horațiu Moldovan”

Horațiu Moldovan, despre gafa din amicalul cu Canada, 0-3: „M-a surprins că s-a discutat mult prea mult despre această chestie, parcă am omorât pe cineva. Într-adevăr, a fost o greșeală foarte mare, mi-o asum. Îmi cer scuze în fața colegilor că am greșit și probabil de acolo s-a schimbat partida, dar nu doar Horațiu Moldovan greșește. Cred că au greșit portari mult mai mari decât Horațiu Moldovan și dacă ne uităm puțin în spate, cred că a fost prima mea gafă la echipa națională.

Nu sunt robot, sunt om, e normal să mai greșesc. M-am răzgândit, ceea ce e foarte rău. Am vrut să joc cu mijlocașul central, n-am avut opțiune. Cea mai bună opțiune era să joci din prima minge lungă, dar m-am răzgândit. La un portar, când te răzgândești, asta se întâmplă”.

Portarul român a vorbit și despre situația de la echipa de club, Real Oviedo: „Dacă voiam să rămân portarul al doilea, rămâneam la Atletico, care este un club mult mai mare. Mi s-a spus o chestie, dar portarul de acolo a apărat foarte bine și o să îmi aștept rândul. Am încredere că-mi va veni rândul să joc la Oviedo. E normal să le ofere șansa celor care au promovat, dar să spun sincer, da, mă așteptam să joc din primul meci. Asta este viața de fotbalist, nu suntem născuți titulari. O să lupt pentru locul meu în primul 11 și sper să vină cât mai repede”.

