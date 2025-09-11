Prima pagină » Sport » Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației”

11 sept. 2025, 08:52, Sport
FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile de către FRF, iar Adrian Mititelu a anunțat că va ataca decizia. Echipa olteană a început sezonul în Liga 3, cu o depunctare uriașă, de 106 puncte.

Formația lui Mititelu nu a primit licența pentru Liga 2, juca în Liga 3, iar excluderea de acum e dată pentru că are mari datorii financiare față de foști jucători sau cei staff-ului tehnic.

„În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA” arată FRF.

FCU și-ar putea relua activitatea în sezonul următor, dar în ligile județene. Echipa lui Mititelu a mai fost exclusă din fotbal, în 2011 fiind dezafiliată.

„E o decizie care nu are nicio valoare juridică. E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației și pe care o vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme, pentru că este un act emanat de o comisie care este în afara legii. Deci, nu am nicio emoție pe termen mediu și lung. Este o chestiune de timp până când justiția își va face treaba, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe Federație și o folosește după bunul plac.

După cum știți, mie mi s-a furat un club de fotbal. Am fost blocat peste tot. Sunt foarte multe litigii pe rol între noi și ei la instanța de judecată, unele într-o fază foarte avansată. Iar prin chestia asta încearcă să pună presiune pe mine, să mă ducă în derizoriu. Decizia nu e definitivă, urmează să o atacăm. Decizia CJUE e foarte clară. Avem acces la justiție garantat, nu mai pot să ne trimită prin Elveția, unde ne-au trimis atâția ani de zile și unde și-au făcut ei jocurile.

Asta nu înseamnă că nu vom mai juca în Liga 3. Decizia e supusă căilor de atac. Vom face la instanța de judecată o acțiune și săptâmna viitoare vom cere suspendarea ei. Din câte am înțeles de la avocat, pentru cauze urgente, justiția funcționează. După decizia CJUE, deciziile federațiilor sportive nu mai sunt definitive”, a spus Adrian Mititelu, potrivit ProSport.

