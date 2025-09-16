Prima pagină » Sport » Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”

16 sept. 2025, 15:24, Sport
Adrian Mutu l-a atacat pe Walter Zenga, după ce acesta l-a criticat pe Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Reacția fostului mare portar al venit după meciul pierdut de milanezi cu Juventus, 3-4.

Zenga antrenează la Siracusa, în Serie C, și în România a pregătit echipe ca FC Național, FCSB sau Dinamo. Italianul a fost portarul lui Inter, unde a apărat în sute de meciuri.

„Zenga a mâncat o pâine aici și s-a apucat să vorbească. Cum apare un antrenor român la nivelul la care el nu a fost niciodată, iar el are 65 de ani, se apucă să îl demonteze. Puțin bun-simț, ai mâncat o pâine în țara asta!

Și a jucat cu Juventus, nu cu Udinese, dar ai așteptat să fie un derby superurmărit. Noi am tratat toți străinii cu mare respect, în schimb, ei au unghiul ăsta de rasism. Am văzut declarația lui Capello, care e mult mai liniștită decât a lui. Și e Capello.

Îți dai seama că Zenga are oarecum o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta, nu știu dacă a antrenat-o pe Inter. Și el totuși a fost legenda lui Inter. Vii și intri așa direct… mai ales că au trecut 3 meciuri. Dacă câștigă acum 5 meciuri la rând? De ce nu a ieșit Zenga să spună «Bravo, Cristi Chivu!» după ce a bătut-o pe Torino cu 5-0? Vine de la un fotbalist care știe ce înseamnă tot procesul, nu îl văd cu ochi buni. A fost pe la noi prin țară, trebuia să îl susțină”, a spus Adrian Mutu, la Fanatik.

Ce a spus Walter Zenga despre Inter, echipa unde antrenează Cristi Chivu

„Când primești goluri din afara careului, e ușor să te gândești imediat la o eroare de portar, dar, în realitate, aceste șuturi sunt incredibil de greu de citit. Mă gândesc în special la ultimul gol: mingea practic nu are rotație și ajunge în plasă într-o clipă. În loc să vorbesc despre vină, aș sublinia abilitatea jucătorului care a șutat.

Inter a primit cinci goluri în finala Ligii Campionilor, două de la Udinese și patru ieri (n.r.- sâmbătă). Când vine un antrenor nou, acesta nu poate pur și simplu să continue drumul predecesorului său.

Sunt necesare idei diferite, mai multă concentrare și o abordare proaspătă. Problema este că adesea ne bazăm pe aceiași jucători, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite.

Juventus a câștigat datorită intrării lui Adzic în ultimele minute. Așa că nu înțeleg de ce Inter l-a adus înapoi pe Pio Esposito fără să-i acorde timp de joc. Aceste detalii sunt cele care, în final, fac cu adevărat diferența”, a spus Walter Zenga, citat de fcinternews.it.

