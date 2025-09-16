Faza Champions League începe azi cu 36 de echipe de club la start. Formatul a rămas același ca sezonul trecut.

Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45.

Începe faza Champions League cu doi arbitri români la centru! Care e programul pe zile

Fiecare echipă calificată în grupa unică primește la startul competiției suma de 18,62 milioane de euro. Victoria în grupă este răsplătită cu 2,1 milioane de euro, iar remiza cu 700.000 de euro.

România are patru reprezentanți în această competiție: Cristian Chivu (Inter Milano), Dennis Man (PSV Eindhoven), Radu Drăgușin (Tottenham) și de Vlad Dragomir (Pafos).

Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental.

Arbitri asistenți vor fi Mircea Mihail Grigoriu și George Florin Neacșu, în timp de Sebastian Colțescu a fost desemnat al patrulea oficial.

Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Olympiakos Pireu și altă debutantă, FC Pafos, care se va disputa tot miercuri, pe Stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, de la ora 19:45.

Arbitri asistenți au fost delegați Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrula oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs.

Marţi

Athletic Bilbao – Arsenal Londra – ora 19.45

PSV Eindhoven – Union Saint Gilloise – ora 19.45

Benfica Lisabona – Qarabag

Tottenham Hotspur – Villarreal

Juventus Torino – Borussia Dortmund

Real Madrid – O. Marseille

Miercuri

Olympiacos – Pafos- ora 19.45

Slavia Praga – Bodo/Glimt – ora 19.45

Ajax Amsterdam – Inter Milano

FC Liverpool – Atlético Madrid

Bayern Munchen – Chelsea Londra

PSG – Atalanta Bergamo

Joi

FC Bruges – AS Monaco – ora 19.45

FC Copenhaga – Bayer Leverkusen – ora 19.45

Sporting Lisabona – Kairat Almatî

Eintracht Frankfurt – Galatasaray

Newcastle United- FC Barcelona

Manchester City – Napoli