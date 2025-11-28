FOTO. Sandra Mutu face DEZVĂLUIRI din mariajul ei. ”Există momente în care nu suntem de acord”

Sandra Mutu a făcut dezvăluiri din mariajul său cu Adrian Mutu, împreună cu care are un băiat. ”Există momente în care nu suntem de acord” , a afirmat aceasta.



Fostul fotbalist și actual antrenor Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, cu care are un băiat, Mario. De asemenea, el a fost însurat și cu o frumoasă brunetă din Republica Dominicană, Consuelo Matos Gomez, de care s-a separat în urmă cu câțiva ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Adriana și Maya. Cel supranumit ”Briliantul” s-a căsătorit cu Sandra în data de 15 octombrie 2017. Nașii de cununie ai celor doi au fost fostul fotbalist și antrenor Cosmin Contra, și soția sa, Alina. Adrian Mutu și Sandra au împreună un băiețel, Tiago.

Sandra Mutu a vorbit despre mariajul său cu Adrian Mutu într-un interviu pentru emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV.

Sandra Mutu face dezvăluiri din mariajul ei. ”Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”

”Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi și cred că totul ține foarte mult de comunicare. Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte, doar prin felul în care ne simțim. Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În general, aș spune că eu ies câștigătoare din aceste discuții, dar important este că vorbim, analizăm și găsim mereu o cale de mijloc care să ne mulțumească pe amândoi”, a declarat Sandra Mutu, citată de click.ro.

”În trecut, eu petreceam mai mult timp cu Tiago, însă de când Adi nu mai este sub contract cu o echipă de fotbal, el îi este alături mult mai des. Este prezent la fiecare antrenament și la fiecare meci. Dacă înainte eram eu peste tot cu cel mic, acum este el cel care îl însoțește pretutindeni”, a mai spus soția lui Adrian Mutu.