Zeljko Kopic a vorbit despre meciul cu FC Botoșani, din etapa a doua a Superligii, și despre transferurile pe care le dorește la Dinamo.

Antrenorul echipei roș-albe l-ar dori pe Băluță, 31 de ani, de la FCSB, jucător care va pleca de la campioană și care e dorit de mai multe echipe, printre care și Petrolul.

Dinamo – FC Botoșani se va juca luni seara, de la ora 21:30.

Alexandru Băluță, la Dinamo? Ce spune Zeljko Kopic

„Va fi primul meci acasă, în fața suporterilor noștri. Suntem fericiți și vrem să începem bine seria meciurilor de acasă, să avem o energie bună și o conexiune bună cu suporterii noștri. Am avut o săptămână bună de pregătire. Jucătorii noi se adaptează din ce în ce mai bine. Am analizat și jocul cu Csikszereda, am văzut că nu am început bine în primele 10-15 minute, dar apoi am avut momente foarte bune, am controlat jocul și am avut multe ocazii. În acest joc vom încerca să ne împingem la limită.

FC Botoșani este un adversar dificil, domnul Grozavu a jucat la Dinamo și este un antrenor care practică un fotbal agresiv, cu multe dueluri, cu intensitate și pe tranziție. Pregătim meciul, ne gândim doar la jocul nostru și la cum să obținem cele 3 puncte. Toți jucătorii se antrenează, până mâine vom decide cine va începe și cine va fi pe bancă”, a spus Zeljko Kopic.

Antrenorul lui Dinamo a spus că ar vrea 3 – 4 transferuri: „Avem țintele noastre, purtăm discuții, suntem în contact cu unii jucători, dar până va exista ceva oficial nu avem motiv să rostim nume. Dacă mai aducem 3-4 jucători de calitatea pe care o căutăm, soluțiile pe care le dorim, ar fi excelent, echipa ar fi cu adevărat competitivă și am avea opțiuni pe toate pozițiile. Perioada de transferuri nu s-a încheiat pentru noi, suntem încă activi pe piață. Este un jucător de calitate (n.red. – Băluță), avem unele opțiuni pentru fiecare poziție pe care dorim să o întărim. Sper ca în următoarele zile să avem mai multe informații”.

Citește și:

Hakim Abdallah a semnat cu UTA după ce a plecat de la Dinamo

Ce se întâmplă cu JUCĂTORUL de la Dinamo care s-a accidentat în cantonament. „A avut o operaţie care a descurs ciudat”