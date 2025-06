Alexia Tatu a câștigat în 2022 Wimbedon U14, după o finală în care a învins-o pe Andreea Diana Soare, scor 7-6, 6-4.

Ea a fost a treia juctoare româncă ce a câștigat un Grand Slam la junioare, după Simona Halep, în 2008 la Roland Garros, și Mariana Simionescu, în 1974, tot la turneul parizian.

În finala de la Wimbledon, Tatu a avut doi ași și nicio dublă greșeală.

Alexia Tatu, câștigătoare la Wimbledon, și-a ales un nou antrenor

Gabriel Caloian era antrenorul Alexiei Tatu, de la clubul din Buzău, când jucătoarea acum de 16 ani a câștigat Wimbledon U 14.

Acum, Alexia Tatu are un nou antrenor, la Academia Victor Hănescu. „Ne bucurăm să o primim în cadrul Academiei Victor Hănescu pe Alexia Tatu, sportivă cu experiență internațională, inclusiv un titlu la Wimbledon în palmares, câștigat la 14 ani. Alegerea academiei noastre ca loc de pregătire confirmă angajamentul comun pentru performanță și dezvoltare pe termen lung. Antrenorul nostru Davide Spina a întâmpinat-o pe sportivă printr-un antrenament energizant și valoros. La AVH, susținem noua generație de sportivi cu un mediu profesionist, antrenori cu expertiză internațională și condiții excelente de pregătire. Bine ai venit, Alexia, GO”, e mesajul Academiei Victor Hănescu. Academia Victor Hănescu, sprijinită de Aqua Carpatica, îl are în componență pe italianul Davide Spina, antrenor specializat în dezvoltarea și gestionarea jucătorilor de mare nivel.

„Am început să practic tenisul la șase ani, la îndemnul părinților. În momentul în care ajungi să îți placă ceva atât de mult încât să facă parte din tine, sacrificiile nici nu se mai simt. Cât despre prioritățile din viața mea, în mod clar, tenisul întrece absolut orice” spunea Alexia Tatu pentru gsp.ro.

Iar, pentru Digi Sport, declara despre experiența de la Wimbledon: „M-am acomodat destul de rapid cu iarba. Prima data s-a simțit mirosul specific, mai ales că eram pe iarbă, acolo, la Wimbledon. De la meci la meci mi-am dat seama ce trebuie să joc, am evoluat. Am mai remarcat faptul că și noi, juniorii, am fost tratați la fel ca seniorii. Ce regret de acolo? Faptul că meciurile erau în același timp cu meciurile mele și nu le-am vâzut pe cele interesante, dar experiența acumulată a fost unică”.