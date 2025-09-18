Echipa tricoloră, alcătuită din Radu David Țurcanu, Gabriel Ghețu, Mircea Alexandru Jecan și Bogdan Pavel, a câștigat cu 3-1 duelul cu El Salvador, de la Santa Tecla, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis.

După acest succes, echipa de Cupa Davis a României va juca în play-off-ul Grupei Mondiale I.

Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, a analizat prestația tricolorilor.

Analiza victoriei României cu El Salvador din Cupa Davis. Și un mesaj puternic

„A fost un meci bun, chiar dacă pentru noi condițiile au fost neobișnuite pentru că am jucat la 900 și ceva de metri altitudine. În plus, meciul a fost pe hard, iar noi toată vara am jucat pe zgură. Dar a fost foarte bine. Poate că adversarii nu se așteptam să jucăm noi atât de bine, dar fost un meci bun.

E o victorie foarte importantă pentru că am câștigat niște timp cu ea. Acum, sigur că meciul următor nu va fi unul ușor. Dar, chiar dacă îl pierzi pe ăla, anul viitor joci din nou un play-off și uite așa o să mai treacă și peste acești copii niște concursuri, niște meciuri. Acum, mental au jucat foarte bine, mai ales că amândoi (n.red. – Radu Țurcanu și Gabriel Ghețu) se aflau la debut în Cupa Davis. Mă bucur că am reușit să câștigăm, e un rezultat care ne dă încredere pentru viitor.

Începem să jucăm și cu o echipă mai tânără care își dorește să joace și să fie acolo. Iar în cazul ăsta trebuie să facem totul pentru ei ca să se antreneze cât mai bine. Nu putem să spune că se vede deja o echipă mare de Cupa Davis a României, deocamdată băieții sunt locurile 600 – 700. Echipă mare aveam când jucam cu Andrei Pavel în top 20, cu Adrian Voinea în top 30 și ceva și Dinu Pescariu în top 100. Până atunci mai este, dar e un început. Încercăm să dăm o direcție tenisului masculin, care a coborât în ultimii ani. E normal că a coborât pentru că tenisul în România nu e finanțat. Nu semeni nimic, dar culegi? Ar fi frumos. Din perspectiva asta suntem sub orice critică și n-ar trebui să avem nicio pretenție”, a spus Adrian Marcu.

Schimbare în echipa României de Cupa Billie Jean King

Echivalentul Cupei Davis la feminin este Cupa Billie Jean King, iar fosta jucătoare de tenis Alexandra Dulgheru e acum pe postul de căpitan nejucător, ea înlocuindu-l pe Horia Tecău, care în august a anunțat că renunță la funcția pe care o avea din 2022.

Tricolorele vor juca în Grupa B, cu Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile sunt în perioada 14-16 noiembrie.

Altfel, un brand românesc, AQUA Carpatica, a semnat un parteneriat cu Federația Peruană de Tenis, devenind sponsor oficial atât al federației, cât și al echipei naționale de tenis. Mutarea vine după ce Peru a reușit o victorie istorică în Cupa Davis, 3-1, cu Portugalia.

Foto facebook.com/FRTenis