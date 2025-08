Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre victoria lui Dinamo cu FCSB și a dezvăluit cum erau jucătorii în vestiar după ce au triumfat în derby.

Dinamo a învins FCSB cu 4-3, goluri Alexandru Musi (34), Danny Armstrong (45+4 – penalty, 56 – penalty, 79), respectiv Florin Tănase (19 – penalty, 50, 90+1 – penalty).

Dinamo nu mai învinsese în derby din 2020 și rivala avea zece victorii. Acum FCSB are patru eșecuri la rând, în Superliga și cupele europene.

Andrei Nicolescu a spus cum s-a trăit în vestiar victoria lui Dinamo cu FCSB. „Era cu ochii aproape în lacrimi”

„Momentul ăsta l-am așteptat de mult. Bucurie foarte mare. Trebuie să fim conștienți că e doar un pas înainte, trebuie să fim foarte atenți și să muncim în continuare. Bucuria a fost mare. Cred că tensiunea era la jucătorii noștri, aveau nevoie de momentul ăsta. A fost ca o confirmare a faptului că pot.

M-am uitat la Cîrjan, era cu ochii aproape în lacrimi. Era momentul pe care l-a așteptat anul trecut. M-am bucurat foarte mult pentru el, că știu cât a suferit anul trecut în meciurile directe, cu goluri luate în ultimul minut. A fost un moment foarte emoționant cu el. L-am simțit, ca și mine, dar la alt nivel, aștepta momentul ăsta ca o descătușare.

După am vorbit și cu Opruț și spuneau că aveau nevoie de confirmarea asta. Ei știu că se pot bate de la egal la egal cu oricine, dar aveau nevoie și de un rezultat concret. După o victorie, toată lumea trimite mesaje, toată lumea vrea să felicite.

La victorie suntem împreună toți, la înfrângere e mai greu. Toată lumea foarte fericită în vestiar. Cred că s-au marcat două lucruri. Era o discuție: Dinamo nu câștigă pe Arena Națională. S-a trecut peste această problemă și se dovedește că poate fi o casă bună pentru Dinamo, trebuie să jucăm mai des aici.

Al doilea lucru, cel pe care îl așteaptă dinamoviștii de atâția ani, victorie împotriva FCSB-ului. E un început foarte bun pentru încrederea pe care o s-o aibă jucătorii. Ieri am fost la fanzone înainte de meci. Realitatea oamenilor care sunt suporterii lui Dinamo și vin la meci este cu totul și cu totul alta. Acolo era multă emoție, pozitivitate.

Mi se pare că sunt două lumi paralele: hate-ul unora de pe social media față de realitatea suporterului dinamovist. Nu vorbesc de după victorie, vorbesc de situația de dinainte de meci, când eram cu toții în tensiunea lipsei rezultatelor.

Lucrurile se construiesc moment cu moment. Important este că am bifat astea două borne și că am demonstrat că avem spirit bun. Este un sezon de anduranță, trebuie să adunăm punct cu punct, sprintul va veni în play-off.

Eu cred că a fost cea mai concludentă înfrângere a FCSB-ului din cele patru pe care le-a avut. Cred că în celelalte meciuri cam tot timpul s-a stat sub semnul echilibrului, ba chiar erau momente în care se considera că FCSB poate să câștige meciul. Vine într-un moment în care orgoliul lor a fost pus la încercare. Cred că și-au dat toată energia aseară pentru a nu pierde.

Cred că nu o să mai piardă meciuri în campionat, vom vedea din etapa viitoare. Am dovedit că atunci când putem să stăm uniți și putem să ne punem energia împreună, spiritul ăsta poate să învingă orice. Am făcut un meci tactic foarte bun. Din păcate, am avut două ezitări.

Penalty-urile comise de noi sunt două greșeli personale, dar asta este, se întâmplă în nebunia aia. Câtă energie a pus Boateng în meci, ce ieșiri din apărare a avut, ce prezență a avut în meci”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.