Prima pagină » Sport » Andrei Nicolescu, DEZVĂLUIRI despre președintele de la Csikszereda. „Fudulia e mare acolo”

Andrei Nicolescu, DEZVĂLUIRI despre președintele de la Csikszereda. „Fudulia e mare acolo”

09 nov. 2025, 13:46, Sport
Andrei Nicolescu, DEZVĂLUIRI despre președintele de la Csikszereda. „Fudulia e mare acolo”

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a dezvăluit ce s-a întâmplat înaintea meciului cu Csikszereda, 4-0.

Oficialul dinamovist a spus că Zoltan Szondi, președintele echipei din Miercurea Ciuc, l-a rugat să-l ajute cu o problemă administrativă, dar după ce Andrei Nicolescu l-a ajutat, cel de la Csikszereda nu-l mai recunoștea și-l certa că ține mâinile în buzunar.

Dinamo a spulberat pe Csikszereda, 4-0, având cea mai clară victorie a sa din acest sezon al Superligii.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre președintele de la Csikszereda

„Putem să punem bifa aia de emisiune pamflet, ca să pot să răspund? Sincer, eu pe Robert Ilyeș l-am întâlnit în anii trecuți și aveam o cu totul altă părere despre el. În întâlniri discutam despre cum muncește, cum ar trebui să evolueze echipa, despre sistem.

Am trecut acum, în vară, la discuția «ce face galeria voastră» și acum la discuțiile de aseară. Și interacțiunea cu domnul președinte de acolo, care m-a sunat pentru că nu putea să coboare la echipă, m-a rugat să îl ajut și l-am ajutat.

După s-a uitat la mine și zicea că nu știe cine sunt și că dacă aș fi fost studentul lui nu ar fi discutat cu mine pentru că aveam mâinile în buzunar. Fudulia e mare acolo, în zona aceea. Când am intrat în Miercurea Ciuc a fost ca și când am intrat în altă țară și am început să fac gălăgie.

Am rămas un pic șocat de atitudine, s-a întâmplat înainte de meci. Aveam o impresie mai bună, l-am apreciat ca antrenor. Chiar îi spusesem că este pilonul principal pentru dezvoltarea fotbalului în zona respectivă. Nu știu, aerul ăsta de Liga 1 a schimbat un pic percepțiile oamenilor. Am avut așa, o… nu știu, am rămas un pic șocat de atitudinea lor.

Rememorez momentele cu domnul președinte, care-mi spunea că dacă eram studentul lui nici nu stătea de vorbă cu mine, că am mâna în buzunar. Deci… Da, mi s-a părut…Asta în contextul în care cu 10 minute înainte mă rugase să-l ajut și am zis: «Da, nicio problemă. Dați-le badge-uri, să meargă oamenii jos, la echipă».

Sunase un colaborator de-ai noștri, să întrebe, și i-am zis: «Nicio problemă, du-te tu, spune-ne că am zis eu să-i ajute, să intre acolo»”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik, referindu-se și la declarațiile lui Robert Ilyeș, care a jignit Dinamo și arbitrajul, după meciul din Superliga.

Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Scurtă istorie a buletinului: de la tăblița din argilă până în zilele noastre
PODCAST ALTCEVA Titiana Popa a povestit cum l-a VINDECAT pe profesorul Dumitru Constantin Dulcan: „Vă rog încercaţi, încet, să vă ridicaţi şi să mergeţi prin cameră”
15:17
Titiana Popa a povestit cum l-a VINDECAT pe profesorul Dumitru Constantin Dulcan: „Vă rog încercaţi, încet, să vă ridicaţi şi să mergeţi prin cameră”
BREAKING NEWS Statele Unite suspendă livrările de arme către NATO din cauza shutdown-ului guvernamental. Ce țări vor fi afectate
15:09
Statele Unite suspendă livrările de arme către NATO din cauza shutdown-ului guvernamental. Ce țări vor fi afectate
HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2025. LEII au parte de dezamăgiri
15:00
Horoscop 10 noiembrie 2025. LEII au parte de dezamăgiri
FLASH NEWS Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc
15:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
15:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
VIDEO Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
14:59
Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”