Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a dezvăluit ce s-a întâmplat înaintea meciului cu Csikszereda, 4-0.

Oficialul dinamovist a spus că Zoltan Szondi, președintele echipei din Miercurea Ciuc, l-a rugat să-l ajute cu o problemă administrativă, dar după ce Andrei Nicolescu l-a ajutat, cel de la Csikszereda nu-l mai recunoștea și-l certa că ține mâinile în buzunar.

Dinamo a spulberat pe Csikszereda, 4-0, având cea mai clară victorie a sa din acest sezon al Superligii.

Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre președintele de la Csikszereda

„Putem să punem bifa aia de emisiune pamflet, ca să pot să răspund? Sincer, eu pe Robert Ilyeș l-am întâlnit în anii trecuți și aveam o cu totul altă părere despre el. În întâlniri discutam despre cum muncește, cum ar trebui să evolueze echipa, despre sistem.

Am trecut acum, în vară, la discuția «ce face galeria voastră» și acum la discuțiile de aseară. Și interacțiunea cu domnul președinte de acolo, care m-a sunat pentru că nu putea să coboare la echipă, m-a rugat să îl ajut și l-am ajutat.

După s-a uitat la mine și zicea că nu știe cine sunt și că dacă aș fi fost studentul lui nu ar fi discutat cu mine pentru că aveam mâinile în buzunar. Fudulia e mare acolo, în zona aceea. Când am intrat în Miercurea Ciuc a fost ca și când am intrat în altă țară și am început să fac gălăgie.

Am rămas un pic șocat de atitudine, s-a întâmplat înainte de meci. Aveam o impresie mai bună, l-am apreciat ca antrenor. Chiar îi spusesem că este pilonul principal pentru dezvoltarea fotbalului în zona respectivă. Nu știu, aerul ăsta de Liga 1 a schimbat un pic percepțiile oamenilor. Am avut așa, o… nu știu, am rămas un pic șocat de atitudinea lor.

Rememorez momentele cu domnul președinte, care-mi spunea că dacă eram studentul lui nici nu stătea de vorbă cu mine, că am mâna în buzunar. Deci… Da, mi s-a părut…Asta în contextul în care cu 10 minute înainte mă rugase să-l ajut și am zis: «Da, nicio problemă. Dați-le badge-uri, să meargă oamenii jos, la echipă».

Sunase un colaborator de-ai noștri, să întrebe, și i-am zis: «Nicio problemă, du-te tu, spune-ne că am zis eu să-i ajute, să intre acolo»”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik, referindu-se și la declarațiile lui Robert Ilyeș, care a jignit Dinamo și arbitrajul, după meciul din Superliga.