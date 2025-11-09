Prima pagină » Sport » Ce TRANSFER face Rapid. Victor Angelescu anunță: „Avem o țintă clară”

Ce TRANSFER face Rapid. Victor Angelescu anunță: „Avem o țintă clară”

09 nov. 2025, 08:54, Sport
Ce TRANSFER face Rapid. Victor Angelescu anunță: „Avem o țintă clară”

Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a anunțat că se va face un transfer important în iarnă: un mijlocaș defensiv.

Conducătorul echipei giuleștene a vorbit și despre victoria cu FC Argeș, 2-0. Rapid e noul lider din Superliga.

Campionatul se întrerupe pentru acțiunea echipei naționale, care va juca meciurile cu Bosnia-Herțegovina și San Marino în preliminariile CM 2026.

Ce transfer face Rapid. Victor Angelescu: „Avem o țintă clară”

„Un meci greu, știam că întâlnim o echipă bună, care a făcut o figură frumoasă. Meci greu, dar am meritat cele trei puncte. Am jucat bine în prima repriză, puteam să avem 2-0. Au pus o anumită presiune pe noi, am înscris și golul 2. Trei puncte foarte importante, ne oferă liniște. Mă bucur că suntem pe primul loc și că am luat cele trei puncte. Ne-am dorit să fim mai echilibrați decât sezonul trecut și ne-a ieșit. Nu se dă niciun premiu că suntem pe primul loc după 16 etape. Trebuie să ne îndeplinim obiectivul, să luăm un trofeu, să mergem în cupele europene.

Sunt bucuros pentru Costel, pentru jucători, mă bucur că am găsit echilibrul. Am spus: cu Craiova și FCSB 100% ne batem! Acum, normal că și Dinamo va fi în această luptă. Aceste patru echipe le văd cu șanse, ca joc, lot, antrenori, constanță, ele patru mi se par cele mai puternice.

Dar nu poți să nu iei în calcul și Botoșaniul, 99% și ei sunt în play-off, sunt o echipă bună, cu lot destul de bun, un antrenor bun. Poate să vină oricând U Cluj, CFR. Dar după primele 16 etape, eu zic Craiova, FCSB și Dinamo”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.

Da, avem o țintă clară: un mijlocaș defensiv pe care nu l-am adus în perioada din vară, și vedem dacă mai e nevoie de ceva în plus. Dacă vor fi accidentări, dacă pleacă cineva, avem minimum o țintă, poate chiar două. Cu Tudose (n.red. – de la FC Argeș) nu avem niciun gând. E un jucător foarte bun, dar la nivelul fundașilor centrali avem deja cei mai buni 4-5 fundași centrali. Oricând pot juca titulari. Sunt unii dintre cei mai buni, nu avem nevoie pe acea poziție – Victor Angelescu

Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Un producător de medicamente pentru slăbit, cumpărat de Pfizer după o luptă acerbă