Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a anunțat că se va face un transfer important în iarnă: un mijlocaș defensiv.

Conducătorul echipei giuleștene a vorbit și despre victoria cu FC Argeș, 2-0. Rapid e noul lider din Superliga.

Campionatul se întrerupe pentru acțiunea echipei naționale, care va juca meciurile cu Bosnia-Herțegovina și San Marino în preliminariile CM 2026.

Ce transfer face Rapid. Victor Angelescu: „Avem o țintă clară”

„Un meci greu, știam că întâlnim o echipă bună, care a făcut o figură frumoasă. Meci greu, dar am meritat cele trei puncte. Am jucat bine în prima repriză, puteam să avem 2-0. Au pus o anumită presiune pe noi, am înscris și golul 2. Trei puncte foarte importante, ne oferă liniște. Mă bucur că suntem pe primul loc și că am luat cele trei puncte. Ne-am dorit să fim mai echilibrați decât sezonul trecut și ne-a ieșit. Nu se dă niciun premiu că suntem pe primul loc după 16 etape. Trebuie să ne îndeplinim obiectivul, să luăm un trofeu, să mergem în cupele europene.

Sunt bucuros pentru Costel, pentru jucători, mă bucur că am găsit echilibrul. Am spus: cu Craiova și FCSB 100% ne batem! Acum, normal că și Dinamo va fi în această luptă. Aceste patru echipe le văd cu șanse, ca joc, lot, antrenori, constanță, ele patru mi se par cele mai puternice.

Dar nu poți să nu iei în calcul și Botoșaniul, 99% și ei sunt în play-off, sunt o echipă bună, cu lot destul de bun, un antrenor bun. Poate să vină oricând U Cluj, CFR. Dar după primele 16 etape, eu zic Craiova, FCSB și Dinamo”, a declarat Victor Angelescu, la Digi Sport.