FC Botoșani – Dinamo, 1-1, în etapa 17 într-un meci în care oaspeții au dominat și au ratat multe ocazii.

Au marcat Sebastian Mailat (44), respectiv Raul Opruț (77), dar Karamoko (49) a ratat dintr-o poziție foarte bună, după o pasă a lui Cîrjan, iar Perica a rămas singur cu Anestis, dar nu a reușit să marcheze.

Prestația portarului grec a fost lăudată de antrenorul gazdelor, Leo Grozavu, care a avut și un mesaj ironic. Rezultatul de la FC Botoșani – Dinamo a făcut ca Rapid să rămână lider în campionat.

Antrenorul lui FC Botoșani, ironic după meciul cu Dinamo. „Grozavu, care antrenează Real Madrid, are trei meciuri fără victorie”

„Un meci frumos, între două echipe din partea superioară a clasamentului. Un meci de luptă, cu determinare, cu ocazii. Un rezultat echitabil. Dinamo e o echipă foarte bună. Cum puteam să câștigăm, așa puteam și să pierdem. Felicitări băieților. Trebuie să luptăm în continuare, mai sunt multe puncte în joc. Numai cu determinare putem ajunge unde ne dorim. Au avut, la 1-1, acea ocazie mare a lui Perica, când a scos Anestis – bravo lui. Avem un portar mare, și la propriu, și la figurat. A fost mai neinspirat la acel gol. Când greșește portarul, se vede, dar este un portar foarte bun. Încă suntem cu gustul egalului. Lumea e nemulțumită, am văzut… Era scris că Grozavu are trei meciuri fără victorie. Grozavu, care antrenează Real Madrid, are trei meciuri fără victorie. Există tot timpul gaz pe foc, nu mai puneți gaz pe foc. Suntem pe locul doi, nu vom fi destabilizați. Avem cea mai bună apărare, dacă nu vom primi goluri, vom fi sus. Dinamo, la ce a arătat azi, are șanse mari să se bată la campionat” a declarat Leo Grozavu, la Prima Sport.

Un adversar foarte puternic, cel mai bun de până acum. Meci echilibrat, ocazii de ambele părți. Rezultatul de 1-1 este meritat. Per total, a fost un meci în care suporterii ne-au ajutat și cred că rezultatul este echitabil. Acasă suntem o echipă foarte puternică, iar atmosfera de aici este dificilă. Frigul și condițiile ne sunt familiare, ceea ce face greu să pleci cu puncte de la Botoșani. Nu se aștepta nimeni să fim atât de sus. Munca își spune cuvântul. Îmi pare rău că nu am urcat pe primul loc, dar vom arăta și mai bine – Alex Cîmpanu, jucător FC Botoșani