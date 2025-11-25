FC Botoșani și Dinamo au încheiat meciul din etapa 17 la egalitate, 1-1. Au marcat Sebastian Mailat (44), respectiv Raul Opruț (77).

Botoșani are în ultimele trei etape două egaluri și un eșec, iar Dinamo are două victorii și două egaluri în ultimele patru etape.

Rezultatul o menține pe Rapid pe primul loc în Superliga, 35 de puncte. FC Botoșani, 33 de puncte, rămâne pe locul doi, Universitatea Craiova, 32 de puncte,e locul trei și Dinamo, 31 de puncte, e pe locul patru.

Dinamo, doar egal cu FC Botoșani. Ce-l nemulțumește pe Zeljko Kopic. „Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva”

Au jucat echipele:

FC Botoşani: Anestis – Creţ, Miron, Diaw, Pavlovic – Petro, Papa (Bordeianu – 59)- Ongenda, Mitrov (Bodişteanu – 69), Mailat (Cîmpanu – 69) – Kovtaliuk (Dumiter – 46). Antrenor: Leo Grozavu

Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean ()Kyriakou – 46), Cîrjan (Pop – 82) – Armstrong (Milanov – 70), Karamoko (Perica – 64), Caragea (Borduşanu – 82). Antrenor: Zeljko Kopic

„Am dominat, am avut multe ocazii. Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva, să avem ocazii și să nu câștigăm. Dacă vrem să luptăm pentru pozițiile de top trebuie să avem mai multă grijă în fața porții, să înscriem mai mult și mai ușor din astfel de ocazii. E greu să joci la Botoșani, în primele 10-15 minute din prima repriză a fost un pic de haos, dar după aceea am început să controlăm jocul. La prima acțiune periculoasă Botoșani a înscris, bineînțeles că atunci când începi să domini îi mai dai șanse adversarului să te surprindă.

Ne-am comportat foarte bine defensiv în fața aripilor celor de la Botoșani care sunt periculoase. Nu pot fi mulțumit cu acest aspect al jocului, mă refer la finalizare. Nu vorbesc niciodată despre deciziile arbitrilor. Sunt foarte mulțumit cu parcursul nostru, vrem să câștigăm ultimele meciuri din 2025. Jucăm bine, avem atitudine pe teren, așa cum am văzut eu, ocaziile noastre au fost mult mai clare și ar fi trebuit să mai înscriem”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.