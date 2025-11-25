Prima pagină » Sport » Dinamo, doar egal cu FC Botoșani. Ce-l nemulțumește pe Zeljko Kopic. „Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva”

Dinamo, doar egal cu FC Botoșani. Ce-l nemulțumește pe Zeljko Kopic. „Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva”

25 nov. 2025, 08:49, Sport
Dinamo, doar egal cu FC Botoșani. Ce-l nemulțumește pe Zeljko Kopic. „Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva”

FC Botoșani și Dinamo au încheiat meciul din etapa 17 la egalitate, 1-1. Au marcat Sebastian Mailat (44), respectiv Raul Opruț (77).

Botoșani are în ultimele trei etape două egaluri și un eșec, iar Dinamo are două victorii și două egaluri în ultimele patru etape.

Rezultatul o menține pe Rapid pe primul loc în Superliga, 35 de puncte. FC Botoșani, 33 de puncte, rămâne pe locul doi, Universitatea Craiova, 32 de puncte,e locul trei și Dinamo, 31 de puncte, e pe locul patru.

Dinamo, doar egal cu FC Botoșani. Ce-l nemulțumește pe Zeljko Kopic. „Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva”

Au jucat echipele:

FC Botoşani: Anestis – Creţ, Miron, Diaw, Pavlovic – Petro, Papa (Bordeianu – 59)- Ongenda, Mitrov (Bodişteanu – 69), Mailat (Cîmpanu – 69) – Kovtaliuk (Dumiter – 46). Antrenor: Leo Grozavu

Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean ()Kyriakou – 46), Cîrjan (Pop – 82) – Armstrong (Milanov – 70), Karamoko (Perica – 64), Caragea (Borduşanu – 82). Antrenor: Zeljko Kopic

„Am dominat, am avut multe ocazii. Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva, să avem ocazii și să nu câștigăm. Dacă vrem să luptăm pentru pozițiile de top trebuie să avem mai multă grijă în fața porții, să înscriem mai mult și mai ușor din astfel de ocazii. E greu să joci la Botoșani, în primele 10-15 minute din prima repriză a fost un pic de haos, dar după aceea am început să controlăm jocul. La prima acțiune periculoasă Botoșani a înscris, bineînțeles că atunci când începi să domini îi mai dai șanse adversarului să te surprindă.

Ne-am comportat foarte bine defensiv în fața aripilor celor de la Botoșani care sunt periculoase. Nu pot fi mulțumit cu acest aspect al jocului, mă refer la finalizare. Nu vorbesc niciodată despre deciziile arbitrilor. Sunt foarte mulțumit cu parcursul nostru, vrem să câștigăm ultimele meciuri din 2025. Jucăm bine, avem atitudine pe teren, așa cum am văzut eu, ocaziile noastre au fost mult mai clare și ar fi trebuit să mai înscriem”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.

Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
De ce caută astronomii viață într-un sistem stelar dublu, lipsit de exoplanete gigantice?
ANALIZA de 10 Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”
10:00
Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței”
UTILE Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
09:49
Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
EXTERNE Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
09:48
Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
09:39
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
CONTROVERSĂ Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”
09:25
Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”
EXTERNE Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos
09:23
Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos