Austriacul Franz Kofler, cu bicicleta în România pentru a se antrena alături de copiii antrenați de Alina Dumitru

Potrivit site ului oficial al CSA Steaua singura campioană olimpică la judo a României, Alina Dumitru-Sămărghițan, a avut parte de o vizită surpriză la antrenamentul de la sala aflată la Stadionul Steaua.

Austriacul Franz Kofler, de 67 de ani și centură neagră 6 DAN, aflat într-un ambițios turneu, în care își dorește să viziteze pe bicicletă sau cu rulota 1.000 de săli de judo în cadrul proiectului ”Judo și Pace în mișcare”, a ținut un antrenament cu judoka roș-albaștri.

„Prin intermediul directorului FIJ Daniel Lascău, am luat legătura cu Alina. Știam de clubul Steaua și de aceea am dorit să vin aici cu proiectul ”Judo și pace”, după ce am vizitat deja 651 de săli de judo din întreaga lume. Vin din Bulgaria și de la București plec spre Sibiu.

Sunt prima dată în România și îmi place foarte mult că e foarte curat. În actualul context din lume, cu multe conflicte, încercăm prin judo să punem în valoare prietenia dintre membrii familiei judoului.

Judoul este viața mea”, a declarat austriacul care va mai vizita și săli de judo din Serbia și Ungaria, în drumul de întoarcere spre casă.

„A fost un antrenament foarte bun, mai ales că a venit pe bicicletă atâția kilometri”, a declarat Alina Dumitru-Sămărghițan.

„Poate fi un model de ambiție, tenacitate și perseverență pentru tineri, ținând cont și de vârsta dânsului. Ce face Franz nu cred că reușește oricine. Eu sunt obișnuită cu raliurile, dar pentru un asemenea drum pe bicicletă aș avea nevoie de antrenament și să mai fiu însoțită de cineva, pentru că singură nu aș avea curaj. E o provocare frumoasă și sănătate curată”, a încheiat marea campioană.