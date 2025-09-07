Prima pagină » Sport » Ayrna Sabalenka este „regina” US Open! Victorie clară în finala cu Amanda Anisimova

Ayrna Sabalenka este „regina” US Open! Victorie clară în finala cu Amanda Anisimova

07 sept. 2025
Ayrna Sabalenka este „regina” US Open! Victorie clară în finala cu Amanda Anisimova
Foto: Facebook / US Open 2025

Arina Sabalenka, numărul unu mondial în clasamentul WTA, a câştigat un nou titlu de Mare Șlem în 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6(3).

Meciul a durat o oră şi 34 de minute. Acesta e al patrulea titlu de Grand Slam care îi permite, detașat, să rămână numărul 1 mondial, cu peste 3000 de puncte avans faţă de a doua clasată, Iga Swiatek.

Belarusa a devenit prima jucătoare după 11 ani care câștigă două trofee consecutive la New York. Ultima jucătoare care reușise o astfel de performanță era americanca Serena Williams, laureată la trei ediții consecutive, 2012, 2013, 2014.

Arina Sabalenka se află acum la scorul de 4+6 în meciuri directe de Amanda Anisimova (numărul 9 mondial), care a jucat a doua sa finală consecutivă de Mare Șlem după ce în iulie a fost surclasată cu 6-0, 6-0 în ultimul act la Wimbledon, de poloneza Iga Swiatek, pe care a învins-o în sferturi la Flushing Meadows. Anisimova o învinsese ultima oară pe Sabalenka în semifinale la Wimbledon.

Sabalenka a mai disputat două finale de Mare Șlem în acest an, pierzând la Melbourne în fața americancei Madison Keys, iar la Roland Garros în fața americancei Coco Gauff.

S-a ales cu 5 milioane de euro drept premiu

Arina Sabalenka, care a obținut victoria sa cu numărul 100 în turneele de Mare Șlem, va primi un cec de 5 milioane de dolari pentru succesul său, iar Anisimova se va alege cu 2,5 milioane și va urca pe locul patru în lume.

„E o nebunie. Lecțiile dure pe care le-am primit m-au adus în acest punct. Felicitări adversarei mele. Să foci două finale de Mare Șlem la rând, știu sentimentul. Știu cât doare să le pierzi, dar o să vezi că atunci când vei câștiga merită tot efortul.

Te vei bucura și mai mult de acea victorie, după aceste lecții care sunt grele.

Ador să joc aici, îmi place foarte tare susținerea publicului. Mi se pare că de-a lungul anilor am stabilit o relație specială cu cei din tribune. Când mi-am dat seama că trebuie să joc împotriva americancelor am spus că nu se poate.

Voiam să cer să joc împotriva altcuiva. Cu toate astea, am primit mai mult suport ca anul trecut. Sper să vină aici și anul viitor și să mă susțineți la fel de bine”, a declarat belarusa la final.

Cum a ajuns în finală Aryna Sabalenka?

  • Turul 1: Rebeka Masarova (108 WTA) 7-5, 6-1 (1 oră și 21 minute)
  • Turul 2: Polina Kudermetova (67 WTA) 7-6 (4), 6-2 (1 oră și 36 minute)
  • Turul 3: Leylah Fernandez (30 WTA) 6-3, 7-6 (2) (1 oră și 39 minute)
  • Optimi de finală: Cristina Bucsa (95 WTA) 6-1, 6-4 (1 oră și 13 minute)
  • Sferturi de finală: Marketa Vondrousova (60 WTA) -retragere (niciun minut)
  • Semifinale: Jessica Pegula (4 WTA) 4-6, 6-3, 6-4 (2 ore și 5 minute)
