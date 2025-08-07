Prima pagină » Sport » Balonul de Aur și-a ales pretendenții. PSG domină lista nominalizărilor

07 aug. 2025, 17:18, Sport
Pe lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur, cel mai prestigios trofeu individual în fotbal, se regăsesc 9 jucători de la campioana Europei, Paris Saint-Germain.

Pentru prima dată în istorie, legendarii Cristiano Ronaldo și Lionel Messi nu se află pe lista nominalizaților. Cei doi fotbaliști au câștigat 5 (Ronaldo) respectiv 8 (Messi) baloane de aur, distincție care atestă calitatea de cel mai bun jucător al planetei.

O altă premieră vine din partea echipei Paris Saint-Germain (PSG), câștigătoarea Ligii Campionilor, unde 9 jucători au fost trecuți pe prestigioasa listă. Niciodată până acum un club nu a dat atât de mulți pretendenți la Balonul de Aur precum PSG, relatează France 24.

Lista celor 30 de nominalizați, în ordinea probabilității de a câștiga distincția:

  1. Ousmane Dembele (Franța/PSG),
  2. Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG),
  3. Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid),
  4. Desire Doue (Franța/PSG),
  5. Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano),
  6. Serhou Guirassy (Guineea/ Borussia Dortmund),
  7. Erling Haaland (Norvegia/Manchester City),
  8. Viktor Gyokeres (Suedia/Arsenal),
  9. Harry Kane (Anglia/Bayern Munchen),
  10. Hvicha Hvarațkelia (Georgia/PSG),
  11. Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona),
  12. Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool),
  13. Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano),
  14. Scott McTominay (Scoția/Napoli),
  15. Kylian Mbappe (Franța/Real Madrid),
  16. Nuno Mendes (Portugalia/PSG),
  17. Joao Neves (Portugalia/PSG),
  18. Pedri (Spania/Barcelona),
  19. Cole Palmer (Anglia/Chelsea),
  20. Michael Olise (Franța/Bayern),
  21. Raphinha (Brazilia/Barcelona),
  22. Declan Rice (Anglia/Arsenal),
  23. Fabian Ruiz (Spania/PSG),
  24. Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool),
  25. Vinicius (Brazilia/Real Madrid),
  26. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool),
  27. Florian Wirtz (Germania/Liverpool),
  28. Vitinha (Portugalia/PSG),
  29. Lamine Yamal (Spania/Barcelona).
  30. Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

