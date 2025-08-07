Balonul de Aur și-a ales pretendenții. PSG domină lista nominalizărilor

Pe lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur, cel mai prestigios trofeu individual în fotbal, se regăsesc 9 jucători de la campioana Europei, Paris Saint-Germain.

Pentru prima dată în istorie, legendarii Cristiano Ronaldo și Lionel Messi nu se află pe lista nominalizaților. Cei doi fotbaliști au câștigat 5 (Ronaldo) respectiv 8 (Messi) baloane de aur, distincție care atestă calitatea de cel mai bun jucător al planetei.

O altă premieră vine din partea echipei Paris Saint-Germain (PSG), câștigătoarea Ligii Campionilor, unde 9 jucători au fost trecuți pe prestigioasa listă. Niciodată până acum un club nu a dat atât de mulți pretendenți la Balonul de Aur precum PSG, relatează France 24.

Lista celor 30 de nominalizați, în ordinea probabilității de a câștiga distincția:

Ousmane Dembele (Franța/PSG), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid), Desire Doue (Franța/PSG), Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano), Serhou Guirassy (Guineea/ Borussia Dortmund), Erling Haaland (Norvegia/Manchester City), Viktor Gyokeres (Suedia/Arsenal), Harry Kane (Anglia/Bayern Munchen), Hvicha Hvarațkelia (Georgia/PSG), Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona), Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool), Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano), Scott McTominay (Scoția/Napoli), Kylian Mbappe (Franța/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia/PSG), Joao Neves (Portugalia/PSG), Pedri (Spania/Barcelona), Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Michael Olise (Franța/Bayern), Raphinha (Brazilia/Barcelona), Declan Rice (Anglia/Arsenal), Fabian Ruiz (Spania/PSG), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Vinicius (Brazilia/Real Madrid), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Florian Wirtz (Germania/Liverpool), Vitinha (Portugalia/PSG), Lamine Yamal (Spania/Barcelona). Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

