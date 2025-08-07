Balonul de Aur și-a ales pretendenții. PSG domină lista nominalizărilor

Pe lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur, cel mai prestigios trofeu individual în fotbal, se regăsesc 9 jucători de la campioana Europei, Paris Saint-Germain.
Pentru prima dată în istorie, legendarii Cristiano Ronaldo și Lionel Messi nu se află pe lista nominalizaților. Cei doi fotbaliști au câștigat 5 (Ronaldo) respectiv 8 (Messi) baloane de aur, distincție care atestă calitatea de cel mai bun jucător al planetei.
O altă premieră vine din partea echipei Paris Saint-Germain (PSG), câștigătoarea Ligii Campionilor, unde 9 jucători au fost trecuți pe prestigioasa listă. Niciodată până acum un club nu a dat atât de mulți pretendenți la Balonul de Aur precum PSG, relatează France 24.
Lista celor 30 de nominalizați, în ordinea probabilității de a câștiga distincția:
