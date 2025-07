Componenta lotului național de tenis de masă n-a avut timp să sărbătorească argintul mondial cucerit la Doha și va lua startul, alături de alți jucători români, la un puternic turneu peste Ocean.

Calendarul jucătorilor profesioniști de tenis de masă este din ce în ce mai stufos, așa că turneele se succed cu repeziciune. Următorul popas este Las Vegas, acolo unde pe “tricolori” îi așteaptă temperaturi de aproape 50 de grade Celsius.

Pentru Bernadette Szocs, aceasta va fi una dintre primele competiții la care va participa din postură de vicecampioană mondială, titlu cucerit la dublu, la Doha.

Bernadette Szocs e gata să cucerească Las Vegas

„Sinceră să fiu, nu am reușit încă să sărbătoresc această medalie, această performanță, dar sper că într-o zi, când am și eu zile mai libere, să reușesc să sărbătoresc cu oamenii care chiar au fost lângă mine în momentele grele…Nu prea am în plan vacanță, pentru că mă focusez pentru următoarele concursuri, dar o să vedem cu timpul. Mai resist, pentru că fac din toată inima și știu de ce intru într-o sală de tenis de masă și este viața mea”, a declarat Bernadette Szocs.

Eliza Samara a fost prima dată în Las Vegas la 19 ani

Eliza Samara se simte la Las Vegas ca acasă, de atât de multe ori a fost acolo: „Prima dată am fost în Las Vegas la 19 ani și nu am putut să fac nimic. La 21 de ani , când am arătat ID-ul, am fost foarte bucuroasă că pot să cer la magazin orice. E libertatea aceea că ești major. Nu sunt eu cu cazinourile, doar mă uit…Sunt multe locuri preferate. Caesar Palace, Bellagio, cu fântânile. Da, sunt multe locuri frumoase”.

Pentru Eduard Ionescu, călătoria către Las Vegas a fost una cu emoții, pentru că e prima dată când ajunge în Statele Unite ale Americii. „Eu am văzut America doar în filme. Mereu mi-am dorit să ajung acolo, să văd străzile pe care le vedeam în filme…Nici nu pot intra, n-am vârsta de 21 de ani. Nu m-am gândit la asta, mai ales că nu îmi permite vârsta, dar doar să fiu acolo cu siguranță va fi un alt feeling…Mie-mi place căldura. Prefer, cu siguranță, căldura decât frigul. Îmi place această vreme, îmi place să văd soare, îmi dă o stare bună”.

Înaintea plecării spre Statele Unite ale Americii, jucătorii și jucătoarele au avut un cantonament comun în București.