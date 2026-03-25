Bogdan Lobonț știe cum tricolorii pot CÂȘTIGA barajul cu Turcia

Bogdan Lobonț știe cum tricolorii pot CÂȘTIGA barajul cu Turcia
Bogdan Lobonț, 48 de ani, a fost un portar de top al echipei naționale și a explicat cum tricolorii pot învinge în barajul de joi, de la Istanbul.

Lobonţ a jucat la echipe precum Corvinul Hunedoara, Rapid, Ajax Amsterdam, Dinamo, Fiorentina sau AS Roma. La echipa națională are 86 de selecții.

Turcia – România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00. Dacă trec de turci, tricolorii vor disputa finala pentru un loc la Campionatul Mondial 2026 cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la 31 martie 2026.

Bogdan Lobonț știe care sunt cele două elemente prin care tricolorii pot câștiga barajul cu Turcia

„Astfel de meciuri nu se câștigă doar cu mintea și nici doar cu inima. Se câștigă atunci când cele două merg împreună. Tactica îți arată drumul, dar curajul îți dă puterea să-l urmezi până la capăt. Iar uneori trebuie să ai acea doză de nebunie frumoasă care te face să crezi că imposibilul e doar o etapă, nu o limită. Diferența o face echipa care are luciditatea să rămână organizată, dar și curajul să iasă din tipar exact când trebuie” a declarat Bogdan Lobonț, potrivit businesslounge.ro.

„Fiecare generație are frumusețea ei. Actuala generație are o deschidere mentală mult mai mare și acceptă ideea de echipă într-un mod mai natural. În trecut aveam individualități puternice, dar uneori era nevoie de timp pentru a le armoniza. Astăzi conexiunea vine mai repede. Ce lipsește este experiența meciurilor mari, acea memorie emoțională care te face să știi deja cum reacționezi sub presiune.

Spiritul de echipă ajută enorm, dar la nivel înalt experiența rămâne un multiplicator” a făcut Lobonț o comparație, el fiind la națională în generație cu Chivu, antrenorul lui Inter Milano, sau Adrian Mutu.

Lot România la barajul cu Turcia

PORTARI
Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

