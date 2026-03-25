Edi Iordănescu spune ce ÎNSEAMNĂ de fapt barajul Turcia – România: „E mai mult decât un meci"

Edi Iordănescu, selecționer al României în perioada 2022 – 2024, a explicat ce înseamnă barajul Turcia – România. Cu el pe banca tehnică naționala noastră a ajuns în optimile de finală EURO 2024.

România va întâlni Turcia joi, la Istanbul, de la ora 19:00. Dacă trece de semifinală, naționala noastră va juca finala pentru CM 2026 cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la 31 martie, de la ora 21:45.

Dacă ajunge la CM 2026, România va fi în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

„În momentele cu adevărat importante, diferenţa nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o şansă, o responsabilitate şi o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat. Echipa naţională are nevoie de echilibru, de încredere şi de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar şi de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieţii înţeleg miza şi vor da totul pentru acest obiectiv. Dar la fel de important este şi cadrul din jurul lor. Suporterii pot face diferenţa. În astfel de momente, energia transmisă din tribune şi din spaţiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construieşte. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese. Haideţi să fim alături de echipă cu încredere şi respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câştige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie! Acum este despre noi toţi. Despre cum ştim să fim împreună si sa ne susţinem Nationala!! Mult succes, România!”, a scris Edward Iordănescu.

Edi Iordănescu a câștigat mai multe trofee cu CFR Cluj și Supercupa Poloniei, cu Legia.

Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit / Adoptarea, amânată pentru joi
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
UPDATE. Curtea Supremă de Justiție a suspendat activitatea Comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea legilor Justiției. Care este motivul
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Carl Rogers, omul care a crezut că fiecare dintre noi merită să devină „varianta cea mai bună”
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA. „Am abordat și subiectul celor 22 de companii de stat aflate în analiză”
18:31
Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA. „Am abordat și subiectul celor 22 de companii de stat aflate în analiză”
CREDINȚĂ Ce nume a primit tânărul inuit botezat în Groenlanda de episcopul Macarie Drăgoi
18:21
Ce nume a primit tânărul inuit botezat în Groenlanda de episcopul Macarie Drăgoi
CONTROL Nazare anunță controale la case de amanet și firme de pază: Schimbare de abordare vizibilă la ANAF, zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici
18:12
Nazare anunță controale la case de amanet și firme de pază: Schimbare de abordare vizibilă la ANAF, zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici
IMOBILIARE Cum sunt realizate măsurătorile cadastrale atunci când proprietarul nu este prezent
18:06
Cum sunt realizate măsurătorile cadastrale atunci când proprietarul nu este prezent
UTILE Motivul pentru care e bine să eviți pantalonii scurți și îmbrăcămintea de o anumită culoare, când zbori cu avionul. „În special, pe distanțe scurte”
17:58
Motivul pentru care e bine să eviți pantalonii scurți și îmbrăcămintea de o anumită culoare, când zbori cu avionul. „În special, pe distanțe scurte”
INEDIT Studiu. Cum te afectează interacțiunea cu persoane stresate sau epuizate emoțional. „Am îmbătrânit din cauza ta”, nu este doar o vorbă
17:51
Studiu. Cum te afectează interacțiunea cu persoane stresate sau epuizate emoțional. „Am îmbătrânit din cauza ta”, nu este doar o vorbă

