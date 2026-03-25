Edi Iordănescu, selecționer al României în perioada 2022 – 2024, a explicat ce înseamnă barajul Turcia – România. Cu el pe banca tehnică naționala noastră a ajuns în optimile de finală EURO 2024.

România va întâlni Turcia joi, la Istanbul, de la ora 19:00. Dacă trece de semifinală, naționala noastră va juca finala pentru CM 2026 cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la 31 martie, de la ora 21:45.

Dacă ajunge la CM 2026, România va fi în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Edi Iordănescu spune ce înseamnă de fapt barajul Turcia – România: „E mai mult decât un meci”

„În momentele cu adevărat importante, diferenţa nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o şansă, o responsabilitate şi o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat. Echipa naţională are nevoie de echilibru, de încredere şi de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar şi de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieţii înţeleg miza şi vor da totul pentru acest obiectiv. Dar la fel de important este şi cadrul din jurul lor. Suporterii pot face diferenţa. În astfel de momente, energia transmisă din tribune şi din spaţiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construieşte. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese. Haideţi să fim alături de echipă cu încredere şi respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câştige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie! Acum este despre noi toţi. Despre cum ştim să fim împreună si sa ne susţinem Nationala!! Mult succes, România!”, a scris Edward Iordănescu.

Edi Iordănescu a câștigat mai multe trofee cu CFR Cluj și Supercupa Poloniei, cu Legia.