Prima pagină » Sport » Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției la echipa lui Cristiano Ronaldo

Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției la echipa lui Cristiano Ronaldo

11 aug. 2025, 18:20, Sport
Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției la echipa lui Cristiano Ronaldo

Francezul Kingsley Coman va semnau curând cu formația saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens.

Coman va fi transferat pentru 35 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, informează Sky Sport.

Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției

Cunoscutul fotbalist a fost dorit de Al Nassr și acum un an, dar atunci salariul propus era mult mai mic, iar antrenorul Vincent Kompany, proaspăt sosit la Munchen, l-a asigurat că va fi titular, astfel că francezul a spus pas la momentul respectiv.

În cele zece sezoane petrecute la Bayern, Coman (29 de ani) a ştigat de nouă ori campionatul Germaniei, de trei ori Cupa Germaniei şi, mai ales, a marcat golul victoriei în finala Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain (1-0), la Lisabona, la sfârşitul lunii august 2020.

Jucătorul, format la PSG între 2005 şi 2013, era sub contract cu Bayern până în vara lui 2027.

El va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani. La Al Nassr, Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.

Transferul în Arabia Saudită îl îndepărtează și mai mult pe fotbalist de naționala Franței, deși acesta nu este un factor decisiv pentru selecționerul Didier Deschamps, care l-a convocat pentru EURO 2024 pe mijlocașul Ngolo Kante, ce joacă la Al-Ittihad din 2023.

Mai prinde naționala Franței?

Însă Coman nu mai pare a fi o prioritate pentru Deschamps. Refăcut după o accidentare în ultimul moment pentru a fi inclus în lotul pentru EURO 2024, el a jucat doar 15 minute împotriva Olandei.

Ultima dată când a apărut în tricoul albastru, în noiembrie 2024, el nu era pe lista inițială și a suplinit absența lui Ousmane Dembele. Iar după Campionatul European au apărut extreme tinere, ca Bradley Barcola, Desire Doue sau Ryan Cherki.

Bayern Munchen va trebui să-i găsească un înlocuitor, deoarece Leroy Sane a plecat în Turcia pentru a juca la Fenerbahce, iar Jamal Musiala va lipsi câteva luni din cauza unei accidentări.

Citește și

SPORT Cine a CÂȘTIGAT Vitality Open Tour. „Vin cei mai talentați jucători”
16:57
Cine a CÂȘTIGAT Vitality Open Tour. „Vin cei mai talentați jucători”
SPORT Gigi Becali știe cum VOTEAZĂ cluburile din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. „Hulk doar spune și se face”
15:14
Gigi Becali știe cum VOTEAZĂ cluburile din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. „Hulk doar spune și se face”
SPORT Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”
13:59
Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”
SPORT Dan Șucu iese la atac înainte de Rapid – FCSB. Îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat că „merge să «pupe» inelul la Palat”
12:06
Dan Șucu iese la atac înainte de Rapid – FCSB. Îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat că „merge să «pupe» inelul la Palat”
SPORT Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
10:38
Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
SPORT Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”
09:32
Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”
Mediafax
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg mai repede"
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Evz.ro
Descoperire astronomică majoră: un nou corp ceresc ar putea rescrie istoria despre sistemul solar
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cântecele de împerechere ale focilor-leopard imită cântecele de leagăn