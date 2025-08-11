Bombă în mercato: lasă Bayern Munchen pentru Al Nassr! Care e prețul tranzacției

Francezul Kingsley Coman va semnau curând cu formația saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens.

Coman va fi transferat pentru 35 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, informează Sky Sport.

Bombă î n mercato : las ă Bayern Munchen pentru Al Nassr ! Care e prețul tranzacției

Cunoscutul fotbalist a fost dorit de Al Nassr și acum un an, dar atunci salariul propus era mult mai mic, iar antrenorul Vincent Kompany, proaspăt sosit la Munchen, l-a asigurat că va fi titular, astfel că francezul a spus pas la momentul respectiv.

În cele zece sezoane petrecute la Bayern, Coman (29 de ani) a câştigat de nouă ori campionatul Germaniei, de trei ori Cupa Germaniei şi, mai ales, a marcat golul victoriei în finala Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain (1-0), la Lisabona, la sfârşitul lunii august 2020.

Jucătorul, format la PSG între 2005 şi 2013, era sub contract cu Bayern până în vara lui 2027.

El va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani. La Al Nassr, Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.

Transferul în Arabia Saudită îl îndepărtează și mai mult pe fotbalist de naționala Franței, deși acesta nu este un factor decisiv pentru selecționerul Didier Deschamps, care l-a convocat pentru EURO 2024 pe mijlocașul Ngolo Kante, ce joacă la Al-Ittihad din 2023.

Mai prinde naționala Franței?

Însă Coman nu mai pare a fi o prioritate pentru Deschamps. Refăcut după o accidentare în ultimul moment pentru a fi inclus în lotul pentru EURO 2024, el a jucat doar 15 minute împotriva Olandei.

Ultima dată când a apărut în tricoul albastru, în noiembrie 2024, el nu era pe lista inițială și a suplinit absența lui Ousmane Dembele. Iar după Campionatul European au apărut extreme tinere, ca Bradley Barcola, Desire Doue sau Ryan Cherki.

Bayern Munchen va trebui să-i găsească un înlocuitor, deoarece Leroy Sane a plecat în Turcia pentru a juca la Fenerbahce, iar Jamal Musiala va lipsi câteva luni din cauza unei accidentări.