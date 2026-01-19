Prima pagină » Sport » Campionul român, mare FAN Real Madrid. Ce a făcut din dragoste pentru „galactici”

Campionul român, mare FAN Real Madrid. Ce a făcut din dragoste pentru „galactici”

19 ian. 2026, 19:00, Sport
Campionul român, mare FAN Real Madrid. Ce a făcut din dragoste pentru „galactici”
Galerie Foto 8

Dacă nu ar fi practicat tenisul de masă, Andrei Istrate, vicecampion european cu echipa națională de seniori, și-ar fi dorit să joace fotbal. De la 4 ani, el ține cu Real Madrid și dezvăluie că atunci când joacă echipa favorită, nimeni nu stă cu el în cameră.

Pe lângă tenisul de masă, Andrei Istrate, vicecampion european cu echipa națională, mai are un sport pe care îl iubește la nebunie: „Dacă nu aș fi făcut tenis de masă, fotbal aș fi practicat, fără doar și poate. M-aș fi apucat în România, dar cu siguranță dacă nu aș fi ajuns la Real Madrid, m-aș fi lăsat”.

Sportivul este fanul „galacticilor” încă din copilărie, iar în 2025 a văzut și câteva partide live. „Țin cu Real de când sunt mic, de la 3 sau 4 ani, nu știu cum i-am descoperit. Știu că și acum am acasă cana cu Real Madrid pe care am primit-o de la mama când aveam 3 ani și jumătate. Urmăresc fiecare meci la cote maxime”, continuă acesta.

Ține cu Real Madrid de la 4 ani

Din dragoste pentru madrileni, Andrei și-a schimbat freza și l-a copiat pe unul dintre jucătorii Realului: „M-am tuns ca unul dintre jucătorii Realului, mijlocașul Bellingham, numărul 5 coordonatorul lor”.

Vicecampionul european de la tenis de masă recunoaște că nu pierde nici o partidă a favoriților: „Nu știu un meci important pe care să-l fi pierdut de vreo 9, 10 ani. Poate chiar mai bine de 10 ani”.

În familia Istrate, nimeni nu îl deranjează pe Andrei când Real evoluează în Champions League. „De obicei urmăresc singur meciurile pentru că toată lumea vorbește în casă. Mama și tata s-au obișnuit cu mine și mă lasă în pace. Fratele meu, care ține cu Barcelona, când pierde echipa mea spune că au dat gol ceilalți”, povestește Andrei Istrate.

A fost pe stadion la Real – Manchester City

Anul trecut, la începutul lui decembrie, Andrei Istrate și-a făcut cel mai frumos cadou de sărbători. „Pe 10 decembrie, am fost la Real Madrid – Manchester City, în Champions League, în faza grupelor. Am mai fost pe Santiago Bernabeu, dar nu la un meci, doar l-am vizitat. Mi-am împlinit un vis din copilărie! Am fost cel mai fericit om de pe acest pământ. Iubesc la nebunie această echipă și pe fiecare jucător al ei”, mărturisește sportivul din lotul de seniori de tenis de masa al României.

La echipa „galacticilor” el are și 3 jucători favoriți: Kylian Mbappe, Federico Valverde și Jude Bellingham.

Recomandarea video

Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Un expert atrage atenția: Vocea poate dezvălui informații personale valoroase!
ULTIMA ORĂ Victor Ponta despre poziția României în contextul crizei externe: „Boii noștri sunt tare mici”
20:26
Victor Ponta despre poziția României în contextul crizei externe: „Boii noștri sunt tare mici”
FLASH NEWS Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție
19:55
Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție
ULTIMA ORĂ Criză politică la Sofia. Președintele Rumen Radev și-a anunțat demisia
19:39
Criză politică la Sofia. Președintele Rumen Radev și-a anunțat demisia
FLASH NEWS Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”
19:23
Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”
EXCLUSIV În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii
19:15
În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii
ULTIMA ORĂ A murit Valentino, legendarul creator de modă. Designerul avea 93 de ani
19:12
A murit Valentino, legendarul creator de modă. Designerul avea 93 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe