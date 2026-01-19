Campionul român, mare FAN Real Madrid. Ce a făcut din dragoste pentru „galactici”

Dacă nu ar fi practicat tenisul de masă, Andrei Istrate, vicecampion european cu echipa națională de seniori, și-ar fi dorit să joace fotbal. De la 4 ani, el ține cu Real Madrid și dezvăluie că atunci când joacă echipa favorită, nimeni nu stă cu el în cameră.

Pe lângă tenisul de masă, Andrei Istrate, vicecampion european cu echipa națională, mai are un sport pe care îl iubește la nebunie: „Dacă nu aș fi făcut tenis de masă, fotbal aș fi practicat, fără doar și poate. M-aș fi apucat în România, dar cu siguranță dacă nu aș fi ajuns la Real Madrid, m-aș fi lăsat”.

Sportivul este fanul „galacticilor” încă din copilărie, iar în 2025 a văzut și câteva partide live. „Țin cu Real de când sunt mic, de la 3 sau 4 ani, nu știu cum i-am descoperit. Știu că și acum am acasă cana cu Real Madrid pe care am primit-o de la mama când aveam 3 ani și jumătate. Urmăresc fiecare meci la cote maxime”, continuă acesta.

Ține cu Real Madrid de la 4 ani

Din dragoste pentru madrileni, Andrei și-a schimbat freza și l-a copiat pe unul dintre jucătorii Realului: „M-am tuns ca unul dintre jucătorii Realului, mijlocașul Bellingham, numărul 5 coordonatorul lor”.

Vicecampionul european de la tenis de masă recunoaște că nu pierde nici o partidă a favoriților: „Nu știu un meci important pe care să-l fi pierdut de vreo 9, 10 ani. Poate chiar mai bine de 10 ani”.

În familia Istrate, nimeni nu îl deranjează pe Andrei când Real evoluează în Champions League. „De obicei urmăresc singur meciurile pentru că toată lumea vorbește în casă. Mama și tata s-au obișnuit cu mine și mă lasă în pace. Fratele meu, care ține cu Barcelona, când pierde echipa mea spune că au dat gol ceilalți”, povestește Andrei Istrate.

A fost pe stadion la Real – Manchester City

Anul trecut, la începutul lui decembrie, Andrei Istrate și-a făcut cel mai frumos cadou de sărbători. „Pe 10 decembrie, am fost la Real Madrid – Manchester City, în Champions League, în faza grupelor. Am mai fost pe Santiago Bernabeu, dar nu la un meci, doar l-am vizitat. Mi-am împlinit un vis din copilărie! Am fost cel mai fericit om de pe acest pământ. Iubesc la nebunie această echipă și pe fiecare jucător al ei”, mărturisește sportivul din lotul de seniori de tenis de masa al României.

La echipa „galacticilor” el are și 3 jucători favoriți: Kylian Mbappe, Federico Valverde și Jude Bellingham.