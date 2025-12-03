Alexandru Musi a acuzat probleme medicale la naționala U 21 și s-a spus că situația a apărut pentru că jucătorul lui Dinamo a fost forțat la lotul tricolor.

FRF a venit cu altă variantă, iar fotbalistul lui Dinamo suspectează că cei din staff-ul tehnic cred că de fapt el nu a vrut să evolueze la națională.

Musi a detaliat ce s-a întâmplat și când ar putea juca. El este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai roș-albilor, sosind de la FCSB la schimb cu Dennis Politic.

Când poate reveni pe teren unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo

La Dinamo, mijlocașul de 21 de ani a jucat în 17 meciuri, a marcat cinci goluri goluri și are trei pase decisive.

„Programul de recuperare decurge bine. Mă trezesc dimineață, plec spre Săftica. Mă duc la masă, iar de la 9 jumate. Încep în sală vreo două ore și fac forță pentru picior, deja lucrez pe el, iar cu alt preparator fac tren superior. După aceea fac tratament, mă duc înapoi la masă și acasă. Același program mereu.

Am avut meciul cu Csikszereda când am jucat bine, după aceea am plecat la lot a doua zi. Am făcut refacere și ne-am antrenat pe teren sintetic, pentru că pe sintetic se juca în Finlanda. Am ajuns acolo la Buftea am făcut un sprint și am simțit ceva mai tare aici (n.r. arată spre coapsa piciorului drept). Doctorii mi-au făcut o ecografie și mi-au spus că nu e nimic rupt, nimic întins, doar o suprasolicitare.

A treia zi am plecat spre Finlanda și nu am făcut antrenament. A patra zi am încercat să fac, dar mă ținea și în a cincea zi nu am jucat meciul cu Finlanda. N-am putut și nu mă antrenasem deloc, nu avea cum să mă bage. Mi-au spus că mă lasă să mă refac pentru Spania.

Au trecut zilele acestea, am ajuns la Sibiu pentru meciul cu Spania. Am făcut un antrenament ușor de refacere cu băieții, a fost mai ok. Al doilea antrenament a fost mai bine, al treilea tot mai bine. La al patrulea, înainte de meci, la un șut am simțit un pic mai tare. Cred că acolo s-a rupt.

Eu le-am spus celor din staff. Nu știu. Fiecare om își poate da cu părerea. Poate că cei de acolo nu m-au crezut. Poate au crezut că nu vreau să joc. Nu vreau să intru în polemici. Pe mine m-a durut, asta am simțit să fac, să nu joc. Erau două meciuri puternice cu Finlanda și Spania și, sincer, trebuie să fii nebun să nu vrei să joci la echipa națională U21. Fiecare își poate da cu părerea și să creadă ce vrea el. Asta este. Pe mine chiar nu mă interesează. Din ce am înțeles piciorul a evoluat foarte repede și foarte bine. Nu mai am nicio durere. Să joc cu FCSB este riscant și încă nu știu.

Dacă planul iese bine, dacă fac ce am de făcut cu preparatorii, o să mai fac un RMN săptămâna viitoare. Dacă o să fie ok, eu zic că sunt șanse să mă vădeți pe teren până la finalul lui 2025. Eu sper că nu trece anul fără să fiu pe teren, dar orice se poate întâmpla”, a declarat Alexandru Musi, la 48TV.