Slovacia – România se joacă marți, de la ora 21:45, la Bratislava. Dacă la meciul de baraj cu Turcia, unii ca Adrian Rus, Cătălin Căbuz, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila au rămas în afara lotului, acum Căbuz e singurul care nu a mai fost trecut pe listă, potrivit UEFA.

România joacă amicalul cu Slovacia, după ce amândouă echipele au fost eliminate din barajul de calificare la CM 2026.

Mircea Lucescu va pleca de la națională și în locul să va veni Gică Hagi.

Lotul României cu Slovacia

PORTARI

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (8/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15), Florin TĂNASE (FCSB, 27/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 34/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 3/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2), David MICULESCU (FCSB, 7/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Cum ar putea arăta primul 11 al tricolorilor în amicalul cu Slovacia: Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Tănase, Dragomir, Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram.