Care e LOTUL României pentru meciul cu Slovacia! Un singur jucător a fost scos de pe listă

Slovacia – România se joacă marți, de la ora 21:45, la Bratislava. Dacă la meciul de baraj cu Turcia, unii ca Adrian Rus, Cătălin Căbuz, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila au rămas în afara lotului, acum Căbuz e singurul care nu a mai fost trecut pe listă, potrivit UEFA.

România joacă amicalul cu Slovacia, după ce amândouă echipele au fost eliminate din barajul de calificare la CM 2026.

Mircea Lucescu va pleca de la națională și în locul să va veni Gică Hagi.

Lotul României cu Slovacia

PORTARI
Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (8/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2);

MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15), Florin TĂNASE (FCSB, 27/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 34/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 3/1);

ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2), David MICULESCU (FCSB, 7/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Cum ar putea arăta primul 11 al tricolorilor în amicalul cu Slovacia: Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Tănase, Dragomir, Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram.

Atâta timp cât îmbrăcăm acest tricou și reprezentăm o țară întreagă nu se poate vorbi despre un meci amical. Atâta timp cât ai emblema cu România și știi că o țară întreagă te urmărește nu ai cum să nu intri pe teren și să dai 100%. Meciul are importanță pentru coeficient, pentru noi, în primul rând să ne respectăm meseria, să respectăm tricoul și pe toți ceilalți pe care îi reprezentăm. Cu siguranță meciul cu Slovacia va fi pentru domnul Lucescu. Sper să-i facem o bucurie, pentru că știm cât de mult înseamnă fotbalul pentru el. Știm că și-ar fi dorit să fie aici alături de noi. Pentru el ne dorim să facem un meci bun și la final să-i dedicăm victoria – Nicolae Stanciu

