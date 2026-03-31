Cine stă pe banca tehnică a naționalei la AMICALUL cu Slovacia. Ce mesaj le-a transmis Mircea Lucescu tricolorilor

Antrenorul secund al echipei naționale, Ionel Gane, va conduce echipa în amicalul de marți cu Slovacia. Mircea Lucescu nu a făcut deplasarea la Bratislava, fiind internat la spitalul Universitar.

România joacă amicalul cu Slovacia, după ce ambele echipe au fost eliminate din barajul de calificare la CM 2026. Urmează ca Gică Hagi să devină selecționerul tricolorilor în locul lui Mircea Lucescu.

Ce mesaj le-a transmis Mircea Lucescu tricolorilor

„Mircea Lucescu ne arată și ne-a arătat mereu o lecție de viață prin tot ceea ce a făcut și ne transmite în continuare pasiunea, ardoarea cu care trăiește fiecare moment, începând de la o ședință tehnică antrenament și joc… Eu cred că este unic în felul lui și pe lângă faptul că este un om imens, este un antrenor unic. Și totodată sper să-i facem o bucurie mâine și când ne întoarcem să ne revedem și să discutăm mai liniștiți. Înainte de decolare m-a sunat și pentru că se simțea mai bine primul lucru care m-a întrebat a fost: Cum a fost antrenamentul?. I am spus că am anulat antrenamentul după evenimentul neplăcut și atunci mi-a transmis: Spune-le să stea liniștiți, să se antreneze bine și să facă un joc bun. O să mai vorbim pentru că trebuie să ia niște decizii. De asta spun că ne dă o lecție de viață tuturor prin modul lui de a fi, de a trăi fiecare moment numai pentru fotbal”, a spus Ionel Gane.

„Această necalificare pentru mine este ca o cicatrice”

„Nu este ușor, am avut zile destul de grele după meciul cu Turcia. Am fost foarte supărați cu toții, foarte afectați, iar după evenimentul neplăcut cu nea Mircea nu a fost ușor să trecem peste acele momente speciale și delicate. Dar suntem mai bine pentru că și nea Mircea este mai bine. Ne-a sunat, le-a transmis băieților că totul este sub control, că totul este bine și deja starea de spirit s-a schimbat în bine, pentru că au fost momente destul de grele. Sigur că supărarea este destul de mare, ne-a afectat foarte mult ratarea calificării. Credeam foarte mult în ea, băieții au încercat să dea tot ce se poate la meciul cu Turcia, dar acum trebuie să mergem mai departe. Viața și fotbalul nu se opresc aici și trebuie să mergem mai departe. Sunt convins că vor veni și alte bătălii. Băieții cred că au învățat din toate acestea meciuri. Această necalificare pentru mine este ca o cicatrice care se va vindeca în timp, dar nu ne rămâne decât să mergem mai departe cu capul sus că putem face lucruri bune în viitor și putem aduce mai multe victorii pentru România”, a mai spus Gane despre barajul cu Turcia.