Care e SITUAȚIA lui Adrian Mazilu la Dinamo. „Nu vrem să riscăm nimic cu revenirea lui pe teren”

04 oct. 2025, 11:18, Sport
Zeljko Kopic a analizat meciul de la Clinceni, a anunțat de ce nu a jucat Karamoko în partida cu Unirea Slobozia, 1-0, și a spus care e situația lui Adrian Mazilu.

Dinamo a câștigat cu Unirea Slobozia, 1-0, în etapa 12 a Superligii, la Clinceni, pe un teren aflat sub orice critică.

Și cei de la Slobozia au vorbit despre starea jalnică a terenului de la Clinceni.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a declarat după meci, la Prima Sport: „Am început foarte bine. Decizia mea a fost să trimit mijlocași puternici, care să facă față în dueluri, ne-am descurcat bine. A venit golul lui Perica, am fost echipa mai bună și am meritat victoria. Perica a avut instinct. Ai nevoie și de noroc.

A fost și golul lui Musi, am mai avut și alte ocazii. Știm că Stipe a avut câteva probleme. Îl avem și pe Alex Pop, care a marcat și el goluri importante, mai e și Karamoko, încercăm să găsim mereu cea mai bună variantă. Sunt satisfăcut, avem o serie bună, cu meciuri fără eșec. Este foarte important să câștigăm meciurile.

Au trecut 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan, a fost foarte important, ne-a făcut să fim mai uniți. După meciurile naționalei, trebuie să fim pregătiți pentru derby-ul cu Rapid. Nu vreau să pun presiune pe băieți. Pe acest tip de teren, este foarte important ca echipa să fie una unită.

I-am spus lui Armstrong după meciul cu Craiova, s-a pus multă presiune pe arbitraj, i-am zis să fie atent. A luat «galben», l-am schimbat și l-am felicitat pentru cum a jucat. Mazilu încă nu poate să joace. Karamoko a avut o problemă, a jucat 3 meciuri la rând, nu a fost în cele mai bune condiții la antrenament, am decis să mizăm pe Alex Pop, pe Perica. Am muncit foarte bine, dacă un jucător nu poate fi folosit, avem și alte variante”.

„Nu vrem să riscăm nimic cu revenirea lui pe teren”

Adrian Mazilu a semnat până în iulie 2029 cu Dinamo și roș-albii au plătit 450.000 de euro pentru a deține 40 la sută din drepturile federative ale jucătorului, restul aparținând lui Brighton.

„E în proces de recuperare pe care nu l-a făcut corect. Noi vrem să-l facem corect ca să nu mai riscăm nimic. Am zis atunci că va dura o lună-o lună și jumătate până când va intra alături de echipă. La momentul acesta, este în recuperare, dar este greu de estimat când poate juca. Este greu de spus când va fi 100%. Există o diferență de forță între cele două picioare și trebuie reglată. Noi nu vrem să riscăm nimic cu revenirea lui pe teren”, a spus Andrei Nicolescu, la Digi Sport.

Mediafax
