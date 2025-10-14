Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat de pe primul loc în grupa principală a Europeanului din Croația și țintește aurul continental. Adina Diaconu, sărbătorita din echipa noastră a împlinit azi 26 de ani și a dezvăluit că ea și colegele sale au o superstiție care, în 2023, le-a adus aurul continental.

Echipa feminină de tenis de masă a României merge ceas la Europeanul de la Zadar. Fetele au terminat pe primul loc grupa cu două victorii, 3-0 cu Țara Galilor și aseară au învins cu 3-1 Luxemburg, calificându-se în runda următoare.

„La ultimele trei ediții noi am jucat finala și ne așteptăm la ceva măreți și anul acesta. Plecăm ca favorite, dar vom avea meciuri foarte grele. Toate țările știu că România este o forță și că ne urmăresc și încearcă să ne învingă pentru că suntem un model”, a declarat Adina Diaconu, componentă a lotului național.

Care e talismanul naționalei la Campionatele Europene

„Tricolorele” țintesc aurul european, iar Adina Diaconu dezvăluie că în echipă, ea și colegele sale au și superstiții: „Principala noastră superstiție este cea legată de tricou. În ce culoare începem competiția. Când am devenit campioane europene am jucat în tricourile de culoare roșie. Au fost tricourile norocoase și câștigătoare. Când ești pe cea mai înaltă treaptă a podiumului este un sentiment unic pe care nu pot să îl explic. Este o bucurie atât de mare pentru că în puținele momente în care ești pe podium te gândești la toate orele de antrenament pe care le-ai petrecut în sală, la toate momentele plăcute și neplăcute”.

Eu până în clasa a 8 a am mers și cu școala și cu tenisul la același nivel. Părinții mei m-au ajutat foarte mult la învățat și cred că m-aș fi orientat spre matematică și fizică – Adina Diaconu

Românii au terminat grupele pe primul loc

Între 12 -19 octombrie, la Zadar, România se luptă pentru medaliile Campionatului European pe Echipe. Din lotul național feminin fac parte: Bernadette Szocs, Elisabeta Samara, Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Elena Zaharia, iar cel masculin este alcătuit din Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Darius Movileanu și Andrei Istrate.

Atât fetele, favoritele numărul 1 ale competiției, cât și băieții, au început perfect Europeanul din Croația. Sportivii și sportivele noastre au terminat pe primul loc grupele din care fac parte. „Tricolorele” au învins Țara Galilor cu 3-0 și Luxemburg cu 3-1, iar băieții au trecut de Olanda cu 3-0, iar în cel de-al doilea meci de Slovacia, 3-0.

foto: frtm/facebook