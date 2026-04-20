Gheorghe Hagi este oficial noul selecționer al României. „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România”

Gheorghe Hagi s-a înțeles cu Federația Română de Fotbal (FRF) și este noul selecționer al echipei naționale. Hagi este prezentat în sala „Nicolae Dobrin”, acolo unde a fost instalat în funcție și fostul selecționer, Mircea Lucescu.

Gheorghe Hagi: Tot ce contează este să performezi, să ai succes

„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România. Așa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac și ca antrenor”, sunt primele cuvinte pe care le-a rostit Gheorghe Hagi după ce a devenit oficial selecționerul naționalei. Ulterior, acesta și-a prezentat viziunea și strategia pe care o va aborda la cârma echipei naționale.

„Tot ce contează este să performezi, să ai succes. Pentru acest lucru aș vrea să prezint viziunea mea și tot ce am despre fotbal, unde avem 4-5 puncte. Primul: strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni, poate părea ceva prea mare, dar știți că mie îmi place să îmi fixez obiective îndrăznețe, îmi place să câștig, să am victorii cât mai multe, lucru care te face fericit. Sper să îi facem mulțumiți pe suporteri prin succes, performanțe foarte mari, sperăm să realizăm în această perioadă cât am eu contract. Punctul 2, legat de filosofia mea, de cum văd eu lucrurile, jucătorii trebuie să știe să atace și să se apere după principiile de bază, posesie și presiune. Dacă ai jucători care fac asta, o să ai o echipă care să știe să atace și să se apere”.

Următoarea personalitate care i-a urat succes lui Hagi a fost Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF.

„Mi se părea alegerea normală să ajungem la Gică Hagi după atâtea încercări, sper că tot ce a trăit ca jucător, bucuria de la nivel național să o aibă și la echipa națională, să vă bucure prin prezența dumnealui în fruntea acestei echipe. Eu nu pot să îi spun decât: baftă!”

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, este primul care a luat cuvântul în cadrul prezentării noului selecționer al României.

„După mai multe încercări de-a lungul timpului de a-l avea pe Gică Hagi alături de noi, azi putem să confirmăm că Gică Hagi se întoarce la echipa națională, suntem foarte încrezători de această călătorie pe care o începem împreună, alături de cei mai buni jucători pe care îi avem la dispoziție pentru a ne îndeplini obiectivul. Primul nostru obiectiv este să câștigăm următorul meci”.

Negocierile dintre Răzvan Burleanu și Gică Hagi au ajuns la final după ce Comitetul Executiv l-a mandatat pe președintele FRF să negocizeze cu cel care a condus naționala în urmă cu 25 de ani. „Regele” a fost principala variantă pentru a prelua postul lăsat vacant după plecarea lui Mircea Lucescu, cel care a condus echipa națională din august 2024.

„Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer, în persoana domnului Gheorghe Hagi. După cum știți, de-alungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale, a primei reprezentative, cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părți de fiecare dată nu s-a putut, cunoașteți foarte bine și motivele pentru că am fost și noi și dumnealui foarte transparenți. De data aceasta considerăm că este o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Hagi

Florin Constantinovici și Leo Toader nu vor mai face parte din staff-ul primei reprezentative. Singurul care va rămâne din epoca Lucescu este Ionel Tersinio Gane. Astfel, Cătălin Anghel și Ștefan Preda, ambii de la Farul Constanța, vor face parte din echipa tehnică a lui Gică Hagi.

