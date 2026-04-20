Gheorghe Hagi este oficial noul selecționer al României. „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România”

Gheorghe Hagi este oficial noul selecționer al României. „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România”
Gheorghe Hagi s-a înțeles cu Federația Română de Fotbal (FRF) și este noul selecționer al echipei naționale. Hagi este prezentat în sala „Nicolae Dobrin”, acolo unde a fost instalat în funcție și fostul selecționer, Mircea Lucescu. 

Gheorghe Hagi: Tot ce contează este să performezi, să ai succes

„O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România. Așa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac și ca antrenor”, sunt primele cuvinte pe care le-a rostit Gheorghe Hagi după ce a devenit oficial selecționerul naționalei. Ulterior, acesta și-a prezentat viziunea și strategia pe care o va aborda la cârma echipei naționale.

„Tot ce contează este să performezi, să ai succes. Pentru acest lucru aș vrea să prezint viziunea mea și tot ce am despre fotbal, unde avem 4-5 puncte. Primul: strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni, poate părea ceva prea mare, dar știți că mie îmi place să îmi fixez obiective îndrăznețe, îmi place să câștig, să am victorii cât mai multe, lucru care te face fericit. Sper să îi facem mulțumiți pe suporteri prin succes, performanțe foarte mari, sperăm să realizăm în această perioadă cât am eu contract.

Punctul 2, legat de filosofia mea, de cum văd eu lucrurile, jucătorii trebuie să știe să atace și să se apere după principiile de bază, posesie și presiune. Dacă ai jucători care fac asta, o să ai o echipă care să știe să atace și să se apere”.

Următoarea personalitate care i-a urat succes lui Hagi a fost Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF.

„Mi se părea alegerea normală să ajungem la Gică Hagi după atâtea încercări, sper că tot ce a trăit ca jucător, bucuria de la nivel național să o aibă și la echipa națională, să vă bucure prin prezența dumnealui în fruntea acestei echipe. Eu nu pot să îi spun decât: baftă!”

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, este primul care a luat cuvântul în cadrul prezentării noului selecționer al României.

„După mai multe încercări de-a lungul timpului de a-l avea pe Gică Hagi alături de noi, azi putem să confirmăm că Gică Hagi se întoarce la echipa națională, suntem foarte încrezători de această călătorie pe care o începem împreună, alături de cei mai buni jucători pe care îi avem la dispoziție pentru a ne îndeplini obiectivul. Primul nostru obiectiv este să câștigăm următorul meci”.

Negocierile dintre Răzvan Burleanu și Gică Hagi au ajuns la final după ce Comitetul Executiv l-a mandatat pe președintele FRF să negocizeze cu cel care a condus naționala în urmă cu 25 de ani. „Regele” a fost principala variantă pentru a prelua postul lăsat vacant după plecarea lui Mircea Lucescu, cel care a condus echipa națională din august 2024.

„Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer, în persoana domnului Gheorghe Hagi. După cum știți, de-alungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale, a primei reprezentative, cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părți de fiecare dată nu s-a putut, cunoașteți foarte bine și motivele pentru că am fost și noi și dumnealui foarte transparenți. De data aceasta considerăm că este o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Președintele FRF, Răzvan Burleanu. 

Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Hagi

Florin Constantinovici și Leo Toader nu vor mai face parte din staff-ul primei reprezentative. Singurul care va rămâne din epoca Lucescu este Ionel Tersinio Gane. Astfel, Cătălin Anghel și Ștefan Preda, ambii de la Farul Constanța, vor face parte din echipa tehnică a lui Gică Hagi.

SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
14:29
EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45: Ce se întâmplă cu băieții lui Gâlcă?
13:29
„EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45: Ce se întâmplă cu băieții lui Gâlcă?
SPORT Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
12:53
Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
SPORT Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
10:42
Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
SPORT Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
10:05
Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
SPORT Filipe Coelho e ÎNGRIJORAT înaintea semifinalei din Cupă cu Dinamo: „Nici nu știu ce jucători voi folosi sau voi avea la dispoziție”
09:00
Filipe Coelho e ÎNGRIJORAT înaintea semifinalei din Cupă cu Dinamo: „Nici nu știu ce jucători voi folosi sau voi avea la dispoziție”
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Cancan.ro
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
De ce trebuie să-ți cureți salteaua și cum trebuie să o faci
ECONOMIE Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
14:49
Guvernatorul BNR critică lipsa educației financiare: Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara și îl tăvăleşte, îl face marele duşman al României
FLASH NEWS Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
14:45
Reacția Kremlinului, după ce Rumen Radev a câștigat alegerile parlamentare din Bulgaria
SCANDALOS Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
14:40
Netanyahu condamnă „în termeni duri” distrugerea unei statui a lui Iisus Cristos din Liban de către un soldat IDF
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
14:30
Deși Mihai Șora a decedat de 3 ani, contul lui de Facebook polemizează cu Gândul și face propagandă politică. Solicităm public tuturor autorităților competente să ia măsuri. Gândul a sesizat deja Ministerul de Interne și ANCOM
LEGE Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
14:30
Ce spune legea în cazul lui Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza Vodă”, din Iași, prins conducând o mașină cumpărată pe firma altcuiva
JUSTIȚIE AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri
13:54
AI lovește și în instanțe. Judecătoare de la Tribunalul București, bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri

Cele mai noi

Trimite acest link pe