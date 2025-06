Carlos Alcaraz face PERECHE cu Emma Răducanu. „N-a fost un da pe loc, dar nici nu m-a ținut prea mult pe jar”

Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 2 ATP) va juca la dublu mixt la US Open cu Emma Răducanu (22 de ani, locul 36 WTA).

Proba de dublu mixt de la US Open se joacă înaintea meciurilor de pe tabloul de simplu în perioada 19 – 20 august. US Open are loc de la 24 august la 7 septembrie.

Sunt 16 perechi și partidele sunt de două seturi a câte patru game-uri fiecare, fără avantaj. La 4-4, se va juca tie-break, iar dacă e cazul de al treilea set se va disputa un super tie-break de zece puncte. În finală se va juca după formatul: două seturi a câte șase game-uri fiecare, fără avantaj și un super tie-break de zece puncte dacă va avea loc setul trei.

Carlos Alcaraz face pereche cu Emma Răducanu. „N-aș putea avea o parteneră mai potrivită decât ea. N-a fost un da pe loc, dar nici nu m-a ținut prea mult pe jar”«

Perechea câștigătoare primește un milion de dolari.

„US Open ne-a propus ideea acestui turneu de dublu mixt și am fost imediat entuziasmat. Cred că este o idee grozavă. M-am gândit că n-aș putea avea o parteneră mai potrivită decât Emma. Am întrebat-o dacă vrea să jucăm împreună. Da, a fost o solicitare specială din partea mea. A durat puțin până a acceptat (râde). Nu chiar mult, dar a trebuit să se gândească un pic și să întrebe la rândul ei. N-a fost un da pe loc, dar nici nu m-a ținut prea mult pe jar”, a declarat Carlos Alcaraz.

Perechile sunt: Emma Răducanu şi Carlos Alcaraz, Iga Swiatek şi Casper Ruud, Emma Navarro şi Jannik Sinner, Aryna Sabalenka şi Grigor Dimitrov, Olga Danilovic şi Novak Djokovic, Naomi Osaka şi Nick Kyrgios, Qinwen Zheng şi Jack Draper, Jessica Pegula şi Tommy Paul, Jasmine Paolini şi Lorenzo Musetti, Elena Rybakina şi Taylor Fritz, Mirra Andreeva şi Daniil Medvedev, Madison Keys şi Frances Tiafoe, Paula Badosa şi Stefanos Tsitsipas, Belinda Bencic şi Alexander Zverev, Taylor Townsend şi Ben Shelton, Sara Errani şi Andrea Vavassori.