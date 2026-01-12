Prima pagină » Sport » Cătălin Cîrjan anunță înaintea reluării Superligii: „Ar fi un vis”

Cătălin Cîrjan anunță înaintea reluării Superligii: „Ar fi un vis”

12 ian. 2026, 17:50, Sport
Cătălin Cîrjan anunță înaintea reluării Superligii: „Ar fi un vis”

Cătălin Cîrjan a anunțat după meciurile bune din cantonamentul din Antalya, unde Dinamo a învins 2-0 pe Young Boys și 3-2 pe Gangwon FC, că roș-albii sunt gata de lupta pentru titlu.

Dinamo e pe ocupă locul patru, 38 de puncte, și se pregătește de primul meci oficial din Superliga.

Dinamo – U Cluj se joacă în etapa 22, la data de 18 ianuarie, de la ora 20:30.

Cătălin Cîrjan anunță înaintea reluării Superligii: „Ar fi un vis”

„Sperăm că a fost doar o încălzire. Urmează partidele din campionat. Au fost două teste foarte bune împotriva unor echipe bune. Noi ne-am făcut treaba. Sunt foarte bucuros că suntem cu toții sănătoși. Tot campionatul încercăm să ținem de minge. Ăsta este jocul nostru. Mazilu a marcat un gol foarte frumos. Trebuie să tragă puțin de el și sunt sigur că va ajunge la un nivel ridicat.

Suntem fericiți că începe construcția noului stadion. Au fost multe discuții. Sper ca la un moment dat să joc și eu pe el. Clar, este un moment special. Toți așteptăm să jucăm acolo. Ar fi un vis pentru mine să marchez acolo. Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo. Am foarte mare încredere în echipă. Trebuie să muncim înainte să vorbim. Trebuie prima dată să prindem play-off-ul”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Valentin Țicu e transferul iernii la Dinamo

Dinamo a revenit în țară după cantonamentul din Antalya și singurul transfer din această iarnă e fundașul stânga Valentin Țicu, venit de la Petrolul. „Cu siguranță, dacă sunt aici, echipa se va putea baza pe mine în momentul în care voi fi 100%. Asta a fost discuția mea cu el (Zeljko Kopic). Mi-a zis să fiu serios, să muncesc și să ajung cât mai repede într-o formă cât mai bună. A fost foarte dureroasă perioada asta. A durat atât de mult, patru intervenții chirurgicale. E o perioadă pe care am dat-o în urmă, face parte din mine accidentarea, doar că a trecut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a trecut și că sunt bine acum. Îmi doresc foarte tare să joc și fac tot posibilul să fie cât mai repede. Ne luptăm pentru titlu, avem șanse în Cupă, mergem tot înainte cu putere”, a declarat Valentin Țicu.

Recomandarea video

Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră
FLASH NEWS Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
18:51
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
DECIZIE Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
18:44
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
EXTERNE Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
18:16
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
ULTIMA ORĂ Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”
18:05
Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”
REACȚIE Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”
17:45
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”
FLASH NEWS Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”
17:41
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”

Cele mai noi

Trimite acest link pe