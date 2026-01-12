Cătălin Cîrjan a anunțat după meciurile bune din cantonamentul din Antalya, unde Dinamo a învins 2-0 pe Young Boys și 3-2 pe Gangwon FC, că roș-albii sunt gata de lupta pentru titlu.

Dinamo e pe ocupă locul patru, 38 de puncte, și se pregătește de primul meci oficial din Superliga.

Dinamo – U Cluj se joacă în etapa 22, la data de 18 ianuarie, de la ora 20:30.

Cătălin Cîrjan anunță înaintea reluării Superligii: „Ar fi un vis”

„Sperăm că a fost doar o încălzire. Urmează partidele din campionat. Au fost două teste foarte bune împotriva unor echipe bune. Noi ne-am făcut treaba. Sunt foarte bucuros că suntem cu toții sănătoși. Tot campionatul încercăm să ținem de minge. Ăsta este jocul nostru. Mazilu a marcat un gol foarte frumos. Trebuie să tragă puțin de el și sunt sigur că va ajunge la un nivel ridicat.

Suntem fericiți că începe construcția noului stadion. Au fost multe discuții. Sper ca la un moment dat să joc și eu pe el. Clar, este un moment special. Toți așteptăm să jucăm acolo. Ar fi un vis pentru mine să marchez acolo. Primul meu vis este să iau titlul cu Dinamo. Am foarte mare încredere în echipă. Trebuie să muncim înainte să vorbim. Trebuie prima dată să prindem play-off-ul”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Valentin Țicu e transferul iernii la Dinamo

Dinamo a revenit în țară după cantonamentul din Antalya și singurul transfer din această iarnă e fundașul stânga Valentin Țicu, venit de la Petrolul. „Cu siguranță, dacă sunt aici, echipa se va putea baza pe mine în momentul în care voi fi 100%. Asta a fost discuția mea cu el (Zeljko Kopic). Mi-a zis să fiu serios, să muncesc și să ajung cât mai repede într-o formă cât mai bună. A fost foarte dureroasă perioada asta. A durat atât de mult, patru intervenții chirurgicale. E o perioadă pe care am dat-o în urmă, face parte din mine accidentarea, doar că a trecut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a trecut și că sunt bine acum. Îmi doresc foarte tare să joc și fac tot posibilul să fie cât mai repede. Ne luptăm pentru titlu, avem șanse în Cupă, mergem tot înainte cu putere”, a declarat Valentin Țicu.