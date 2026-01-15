Prima pagină » Actualitate » Costel Orac, sfat pentru Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro: „Este decizia logică, eu așa aș gândi în locul lui”

15 ian. 2026, 10:00, Actualitate
Costel Orac, sfat pentru Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro: „Este decizia logică, eu așa aș gândi în locul lui”
Costel Orac, sfat pentru Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro / Sursa FOTO: prosport.ro

Costel Orac (66 de ani) este unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Dinamo, un nume de care se leagă performanțele obținute în anii ’80 de echipa din Ștefan cel Mare. Ținând cont de experiența și priceperea sa, fanii „câinilor” îi ascultă părerile și țin cont de punctele sale de vedere.

Cel mai comentat subiect al momentului nu l-a lăsat indiferent pe Orac, care a vorbit despre oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan.

Gruparea ucraineană Metalist Harkov a pus pe masă 4 milioane de euro pentru căpitanul „alb-roșilor”, iar suma probabil că ar mai crește în timpul negocierilor.

Orac: „Cîrjan e jucător tânăr, are experiență”

Însă, pentru Costel Orac, acesta nu este momentul bun pentru un transfer, deși propunerea lui Metalist este una extrem de tentantă, iar internaționalul român are promis un salariu foarte mare. Ținând cont de situația din Ucraina, țară aflată în plin război cu Federația Rusă, Orac îl sfătuiește pe Cătălin Cîrjan să nu accepte transferul.

„Orice tânăr cu capul pe umeri nu cred că ar lua o decizie în sensul ăsta. Sigur că este o ofertă tentantă, dar eu cred că el e destul de inteligent ca să își dea seama că nu e momentul să facă pasul ăsta, mai ales acolo, în Ucraina. Eu așa aș gândi dacă aș fi în locul lui.

Sigur, probabil că situația financiară a lui ar fi alta, dar e jucător tânăr, are experiență inclusiv din Anglia, știe ce înseamnă fotbalul european în comparație cu cel din Ucraina. Ținând cont de momentul pe care îl traversează Ucraina, decizia logică, și pe plan sportiv, și pe plan familial, pe tot ce plan ai căuta și ai cântări, cred că ar fi normală să refuze oferta.

Sunt convins că gândul lui se îndreaptă inclusiv spre echipa națională, ori o eventuală plecare în Ucraina, la ora actuală, ținând cont de situația care e acolo, va fi foarte greu pentru el să ajungă la echipa națională.

Toate lucrurile importante sunt împotriva unei eventuale decizii de a pleca acolo. Orice tânăr cu capul pe umeri nu cred că ar lua o decizie în sensul ăsta. Decizia e la el, clubul în niciun caz nu cred că l-ar forța și nu are cum să îl forțeze, decizia este efectiv la el, cum vede viitorul lui în ceea ce înseamnă fotbalul de performanță”, a spus Orac.

Metalist, pe 7 în Ucraina

Metalist Harkov ocupă locul 7 în campionatul Ucrainei, cu 24 de puncte acumulate în 15 etape, la 6 puncte de Polissya Zhytomyr, locul 3, ultimul care asigură calificarea în cupele europene.

În sezonul curent, Cătălin Cîrjan a evoluat în 23 de meciuri pentru Dinamo, marcând 4 goluri și oferind 5 pase decisive.

