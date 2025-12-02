Prima pagină » Sport » Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”

Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal"

02 dec. 2025, 17:00, Sport
Câte BILETE s-au vândut la FCSB - Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”

Meciul de fotbal FCSB – Dinamo se va juca sâmbătă seara, de la 20:30, în etapa a 19-a din Liga 1.

Derby-ul Superligii se va juca sâmbătă, pe Arena Națională, cu începere de la 20:30. Confruntarea a fost devansată cu o zi din cauza alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc duminică în București.

Câte bilete s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”

Conform informațiilor Gândul până marți la ora 16.00 s-au vândut 15.000 de bilete, iar până la ora meciului s-ar putea ajunge la 40.000 de tichete.

În tur, roș-albii au câștigat cu 4-3 după un meci spectaculos. La acea confruntare, disputată tot pe Arena Națională, în tribunele celui mai mare stadion al țării au fost prezenți 23.215.

„Cu Dinamo o să fie iar meci de Cupa Campionilor. E diferență de valoare. Așa zic unii, că cei mai valoroși jucători sunt la FCSB, să vedem dacă e așa. Crezi că Dinamo e mult mai valoroasă decât Farul?

O să vezi clasamentul la final. N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal! Așa ar trebui să spună ei. Eu nu mă las, ei ar trebui să se lase”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Prețurile biletelor

Peluză – Inel 3 – 20 LEI
Peluză – Inel 2 – 25 LEI
Peluză – Inel 1 – 30 LEI
Tribuna 2 – Inel 3 – 40 LEI
Tribuna 2 – Inel 2 – 50 LEI
Tribuna 2 – Inel 1 – 60 LEI
VIP 3 – 150 LEI
VIP 2 – 200 LEI
VIP 1 – 300 LEI

Cel mai important meci este cel care urmează, cel cu Farul în Cupa României. După o să ne ocupăm de meciul cu FCSB. Da, am spus că în acest sezon vom încerca să obținem ceva în Cupă, de aceea vom încerca să câștigăm
Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Etapa a 19-a

Vineri, 5 decembrie

Ora 20.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Argeş

Sâmbătă, 6 decembrie

Ora 17.00 Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia
Ora 20.30 FCSB – Dinamo Bucureşti

Duminică, 7 decembrie

Ora 15.00 UTA Arad – Petrolul Ploieşti
Ora 17.30 Metaloglobus Bucureşti – Farul Constanţa
Ora 20.30 Universitatea Craiova – CFR 1907 Cluj

Luni, 8 decembrie

Ora 17.30 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Botoşani – FC Rapid

