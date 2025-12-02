Prima pagină » Sport » Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic ANUNȚĂ. „Va fi un mix”

Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic ANUNȚĂ. „Va fi un mix”

02 dec. 2025, 16:34, Sport
Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic ANUNȚĂ. „Va fi un mix”

Zeljko Kopic va face câteva schimbări în primul 11 în meciul cu Farul Constanța, din Cupa României.

Dinamo și Farul joacă miercuri, de la ora 18:30, la Ovidiu, în etapa a doua a Grupei D a Cupei României.

Kopic e de doi ani pe banca lui Dinamo, împliniți recent, și a avut un mesaj pentru suflarea roș-albă: „Doi ani, doi ani plini de provocări, frumoși în familia Dinamo. Sunt mulțumit, fericit cu tot ce am reușit împreună. Din nou, a fost o experiență grozavă pentru mine”.

Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic anunță. „Va fi un mix”

„Urmează întâlnirea cu Farul din Cupă, este mijlocul săptămânii și vom face un mix de jucători, vom face unele schimbări în echipă. Dar mergem acolo să luptăm și să jucăm un fotbal bun pentru a încerca să câștigăm. Pentru noi întotdeauna următorul meci este cel mai important, așa că întreaga noastră concentrare este pe întâlnirea cu Farul. După ce se va încheia, vom începe pregătirea pentru derby-ul cu FCSB. Am văzut Farul cu FCSB, dar Farul a făcut multe meciuri bune în acest sezon. A pierdut acest meci, însă eu spun că Farul este într-o formă bună și are tot respectul nostru”, a declarat Zeljko Kopic.

Sigur că Superliga este o competiție importantă, însă am spus de la început că în acest sezon vom încerca să obținem ceva prin Cupa României (n.red. – un loc de cupă europeană). Ãsta este motivul pentru care mergem mâine acolo cu jucătorii care considerăm că sunt în cea mai bună formă. Unii sunt mai proaspeți, va fi un mix, după cum am spus, pentru că ne dorim să câștigăm – Zeljko Kopic

Această săptămână este importantă pentru noi pentru că mâine este un meci de Cupă cu Farul, dar sâmbătă este derby-ul României cu FCSB. Dar acum ne concentrăm doar pe meciul de mâine, suntem pregătiți, avem suficienți jucători, avem și accidentați, ceea ce nu e bine pentru noi, dar vom arăta un fotbal bun – Georgi Milanov

Recomandarea video

Citește și

SPORT Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”
17:00
Câte BILETE s-au vândut la FCSB – Dinamo! Gigi Becali amenință: „N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal”
SPORT Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte”
16:38
Simona Radiș și Magdalena Rusu, premiu la Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. „Ne dorim să ducem România pe cele mai înalte trepte”
SPORT Un conducător din Superliga îi atacă pe cei de la FCSB. „Un circ de prost gust, sincer. Nu le face cinste”
16:19
Un conducător din Superliga îi atacă pe cei de la FCSB. „Un circ de prost gust, sincer. Nu le face cinste”
SPORT Legendar fotbalist bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
14:21
Legendar fotbalist bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
SPORT Gigi Becali a anunțat când pleacă Elias Charalambous de la FCSB. „Ia luați-l mă, trei milioane”
11:46
Gigi Becali a anunțat când pleacă Elias Charalambous de la FCSB. „Ia luați-l mă, trei milioane”
SPORT FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul portughezului este, deja, contestat. Se cer 1,7 milioane de euro
08:36
FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, dar transferul portughezului este, deja, contestat. Se cer 1,7 milioane de euro
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în magnetosfera Pământului! Ce au observat patru nave spațiale?
ACTUALITATE CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
17:38
CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
ECONOMIE Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”
17:33
Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”
NEWS ALERT Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
17:26
Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
EXTERNE Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”
17:19
Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”
ACTUALITATE Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon
17:08
Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon

Cele mai noi