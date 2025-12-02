Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic anunță. „Va fi un mix”

Zeljko Kopic va face câteva schimbări în primul 11 în meciul cu Farul Constanța, din Cupa României.
Dinamo și Farul joacă miercuri, de la ora 18:30, la Ovidiu, în etapa a doua a Grupei D a Cupei României.
Kopic e de doi ani pe banca lui Dinamo, împliniți recent, și a avut un mesaj pentru suflarea roș-albă: „Doi ani, doi ani plini de provocări, frumoși în familia Dinamo. Sunt mulțumit, fericit cu tot ce am reușit împreună. Din nou, a fost o experiență grozavă pentru mine”.
„Urmează întâlnirea cu Farul din Cupă, este mijlocul săptămânii și vom face un mix de jucători, vom face unele schimbări în echipă. Dar mergem acolo să luptăm și să jucăm un fotbal bun pentru a încerca să câștigăm. Pentru noi întotdeauna următorul meci este cel mai important, așa că întreaga noastră concentrare este pe întâlnirea cu Farul. După ce se va încheia, vom începe pregătirea pentru derby-ul cu FCSB. Am văzut Farul cu FCSB, dar Farul a făcut multe meciuri bune în acest sezon. A pierdut acest meci, însă eu spun că Farul este într-o formă bună și are tot respectul nostru”, a declarat Zeljko Kopic.
Sigur că Superliga este o competiție importantă, însă am spus de la început că în acest sezon vom încerca să obținem ceva prin Cupa României (n.red. – un loc de cupă europeană). Ãsta este motivul pentru care mergem mâine acolo cu jucătorii care considerăm că sunt în cea mai bună formă. Unii sunt mai proaspeți, va fi un mix, după cum am spus, pentru că ne dorim să câștigăm – Zeljko Kopic
Această săptămână este importantă pentru noi pentru că mâine este un meci de Cupă cu Farul, dar sâmbătă este derby-ul României cu FCSB. Dar acum ne concentrăm doar pe meciul de mâine, suntem pregătiți, avem suficienți jucători, avem și accidentați, ceea ce nu e bine pentru noi, dar vom arăta un fotbal bun – Georgi Milanov