Zeljko Kopic va face câteva schimbări în primul 11 în meciul cu Farul Constanța, din Cupa României.

Dinamo și Farul joacă miercuri, de la ora 18:30, la Ovidiu, în etapa a doua a Grupei D a Cupei României.

Kopic e de doi ani pe banca lui Dinamo, împliniți recent, și a avut un mesaj pentru suflarea roș-albă: „Doi ani, doi ani plini de provocări, frumoși în familia Dinamo. Sunt mulțumit, fericit cu tot ce am reușit împreună. Din nou, a fost o experiență grozavă pentru mine”.

Dinamo joacă în Cupa României și Zeljko Kopic anunță. „Va fi un mix”

„Urmează întâlnirea cu Farul din Cupă, este mijlocul săptămânii și vom face un mix de jucători, vom face unele schimbări în echipă. Dar mergem acolo să luptăm și să jucăm un fotbal bun pentru a încerca să câștigăm. Pentru noi întotdeauna următorul meci este cel mai important, așa că întreaga noastră concentrare este pe întâlnirea cu Farul. După ce se va încheia, vom începe pregătirea pentru derby-ul cu FCSB. Am văzut Farul cu FCSB, dar Farul a făcut multe meciuri bune în acest sezon. A pierdut acest meci, însă eu spun că Farul este într-o formă bună și are tot respectul nostru”, a declarat Zeljko Kopic.