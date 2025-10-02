Snooker, ciclism și sporturi de iarnă se pot urmări la tv în octombrie.

Iată tot ce trebuie să știi despre cele mai importante evenimente sportive din această perioadă.

Ce competiții mari avem în octombrie și unde se văd la TV

Luna aceasta, sporturile de iarnă își fac din nou apariția pe micile ecrane în pregătirea Jocurilor Olimpice din februarie. În luna octombrie se desfășoară primele două etape ale Marelui Premiu de patinaj artistic, cea din Franța (17-19 octombrie) și cea din China (24-26 octombrie).

Totodată, Cupa Mondială de schi alpin 2025-2026 începe la finalul acestei luni la Eurosport și HBO Max. Slalomul uriaș este proba acestei etape, care are loc în Sölden, Austria. În cursa feminină de pe 25 octombrie, Mikaela Shiffrin (SUA), deținătoarea a peste 100 de victorii de etapă în Cupa Mondială, dorește să înceapă cu dreptul ediția de anul acesta. Iar în cursa masculină de pe 26 octombrie, campionul en-titre Marco Odematt (Elveția) începe drumul spre o medalie olimpică și spre al cincilea titlu mondial consecutiv.

Snooker

Sezonul de snooker continuă la Eurosport și pe HBO Max cu două competiții de clasament din cadrul World Snooker Tour. În perioada 7-13 octombrie are loc Marele Premiu de la Xi’an, China. Printre jucătorii calificați pe tabloul principal se află și polonezul Michal Szubarczyk, care la 14 ani este cel mai tânăr jucător profesionist de snooker din istorie.

O săptămână mai târziu, între 19 și 26 octombrie, Openul Irlandei de Nord reunește jucători precum Judd Trump (Anglia), Kyren Wilson (Anglia), Zhao Xintong (China) sau Mark Williams (Țara Galilor) la Belfast, unde fondul total de premii este de 550,000 de lire sterline.

Ciclism

După încheierea Campionatelor Mondiale, avem competiții care încheie sezonul de ciclism pe șosea 2025. Între 30 septembrie și 5 octombrie are loc Cursa Cro, apoi ne mutăm în Italia pentru Gran Piemonte (9 octombrie) și Il Lombardia (11 octombrie). Cea din urmă este ultima cursă din cadrul circuitului mondial UCI transmisă de Eurosport în acest an. Chiar după finalul Turului Olandei (12-19 octombrie), Clasica Veneției încheie circuitul Pro din acest an pe 19 octombrie. De asemenea, pe 23 octombrie are loc evenimentul de prezentare al traseului pe care îl va urma Turul Franței pentru ediția din 2026.