Națíonala României de handbal feminin a fost repartizată în Grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

Aceste meciuri vor avea loc la Campionatul European de handbal feminin – EHF EURO 2026, iar tragerea la sorți s-a desfășurat joi seara, la Katowice (Polonia).

Ce echipe naționale joacă la Cluj și la Oradea pentru Euro 2026 la handbal feminin

Turneul final, cu 24 de echipe, va avea loc în perioada 3-20 decembrie în cinci țări, România (Cluj-Napoca și Oradea), Cehia (Brno), Slovacia (Bratislava), Polonia (Katowice) și Turcia (Antalya).

Norvegia este campioana olimpică, mondială și europeană en titre, Danemarca fiind finalista EURO 2024, iar Ungaria medaliata cu bronz. Grecia este debutantă la un turneu final EURO.

Componența grupelor EURO 2026

Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda;

Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord;

Grupa C (Antalya): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia;

Grupa D (Brno): Olanda, Cehia, Austria, Croația;

Grupa E (Katowice): Franța, Polonia, Feroe, Ucraina;

Grupa F (Bratislava): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în grupele principale, care vor fi găzduite de Cluj-Napoca (pentru grupele A, B și C) și de Katowice (grupele D, E și F).

Finalele și semifinalele vor avea loc în Polonia

Spodek Arena din Katowice va găzduit semifinalele (18 decembrie) și finalele (20 decembrie). Campionatul European de handbal feminin va fi transmis de VOYO.

“Women’s EHF EURO 2026”, organizat de Federația Europeană de Handbal la fiecare doi ani, reprezintă „bijuteria coroanei competițiilor pentru echipele naționale de handbal feminin din Europa”. Turneul nu este doar o demonstrație de măiestrie sportivă, ci și o celebrare a unității, diversității și spiritului indomabil care definesc handbalul feminin. Ediția din 2026, cea de-a 17-a, va fi una istorică, desfășurându-se între 3 și 20 decembrie și fiind pentru prima dată co-găzduită de cinci națiuni: Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia.