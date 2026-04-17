Ce echipe naționale joacă la Cluj și la Oradea pentru Euro 2026 la handbal feminin

Ce echipe naționale joacă la Cluj și la Oradea pentru Euro 2026 la handbal feminin

Ce echipe naționale joacă la Cluj și la Oradea pentru Euro 2026 la handbal feminin
Galerie Foto 6

Națíonala României de handbal feminin a fost repartizată în Grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord.

Aceste meciuri vor avea loc la Campionatul European de handbal feminin – EHF EURO 2026, iar tragerea la sorți s-a desfășurat joi seara, la Katowice (Polonia).

Ce echipe naționale joacă la Cluj și la Oradea pentru Euro 2026 la handbal feminin

Turneul final, cu 24 de echipe, va avea loc în perioada 3-20 decembrie în cinci țări, România (Cluj-Napoca și Oradea), Cehia (Brno), Slovacia (Bratislava), Polonia (Katowice) și Turcia (Antalya).

Norvegia este campioana olimpică, mondială și europeană en titre, Danemarca fiind finalista EURO 2024, iar Ungaria medaliata cu bronz. Grecia este debutantă la un turneu final EURO.

Componența grupelor EURO 2026

Grupa A (Oradea): Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda;
Grupa B (Cluj-Napoca): Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord;
Grupa C (Antalya): Danemarca, Spania, Turcia, Grecia;
Grupa D (Brno): Olanda, Cehia, Austria, Croația;
Grupa E (Katowice): Franța, Polonia, Feroe, Ucraina;
Grupa F (Bratislava): Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în grupele principale, care vor fi găzduite de Cluj-Napoca (pentru grupele A, B și C) și de Katowice (grupele D, E și F).

Finalele și semifinalele vor avea loc în Polonia

Spodek Arena din Katowice va găzduit semifinalele (18 decembrie) și finalele (20 decembrie). Campionatul European de handbal feminin va fi transmis de VOYO.

“Women’s EHF EURO 2026”, organizat de Federația Europeană de Handbal la fiecare doi ani, reprezintă „bijuteria coroanei competițiilor pentru echipele naționale de handbal feminin din Europa”. Turneul nu este doar o demonstrație de măiestrie sportivă, ci și o celebrare a unității, diversității și spiritului indomabil care definesc handbalul feminin. Ediția din 2026, cea de-a 17-a, va fi una istorică, desfășurându-se între 3 și 20 decembrie și fiind pentru prima dată co-găzduită de cinci națiuni: Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Elogiu pentru Mircea Lucescu de la un jucător FCSB: „Din cauza accidentării am apucat să vorbesc mai mult cu dânsul”
12:08
Elogiu pentru Mircea Lucescu de la un jucător FCSB: „Din cauza accidentării am apucat să vorbesc mai mult cu dânsul”
SPORT Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Gică Hagi! Un singur antrenor rămâne pe loc
17:19
Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Gică Hagi! Un singur antrenor rămâne pe loc
FLASH NEWS FRF începe oficial negocierile cu Gheorghe Hagi pentru postul de selecționer al României
16:14
FRF începe oficial negocierile cu Gheorghe Hagi pentru postul de selecționer al României
SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la 16.45. Se pregătește schimbarea! Jocurile sunt făcute
13:13
EXCLUSIV DINAMO azi, de la 16.45. Se pregătește schimbarea! Jocurile sunt făcute
SPORT Cristi Chivu, înlocuit de Diego Simeone? Anunțul presei din Italia după ce s-a scris că Inter îi va prelungi înțelegerea românului până în 2029
11:09
Cristi Chivu, înlocuit de Diego Simeone? Anunțul presei din Italia după ce s-a scris că Inter îi va prelungi înțelegerea românului până în 2029
SPORT Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”
09:10, 16 Apr 2026
Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”
Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Blocarea Telegram în Rusia afectează armata și finanțarea războiului
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Sunt posibile mașinile cu motor nuclear? Un gigant auto a încercat imposibilul
Descopera.ro
Descoperire arheologică de mare importanță în România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Sauna are mai multe beneficii decât credeam. Cum ne activează sistemul imunitar?
ULTIMA ORĂ Premierul Bolojan vorbeşte la radio despre „şoarecii care rod proviziile” ţării: „Degeaba îţi umpli cămara”
13:50
Premierul Bolojan vorbeşte la radio despre „şoarecii care rod proviziile” ţării: „Degeaba îţi umpli cămara”
FLASH NEWS Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”
13:48
Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”
ULTIMA ORĂ Ministrul Mediului a schimbat Guvernatorul Deltei. Cine este noul şef al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării
13:16
Ministrul Mediului a schimbat Guvernatorul Deltei. Cine este noul şef al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării
INCIDENT Zbor de coșmar. Copilotul Cezar Osiceanu a primit o suspendare de 6 luni de la Tarom. Ce s-ar fi întâmplat la bord, de fapt. „Semiconştient eram”
12:56
Zbor de coșmar. Copilotul Cezar Osiceanu a primit o suspendare de 6 luni de la Tarom. Ce s-ar fi întâmplat la bord, de fapt. „Semiconştient eram”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, detalii de ultimă oră despre referendumul din interiorul PSD care va avea loc luni, 20 aprilie
12:37
Sorin Grindeanu, detalii de ultimă oră despre referendumul din interiorul PSD care va avea loc luni, 20 aprilie
FLASH NEWS Clotilde Armand rupe rândurile USR şi sare în ajutorul lui Nicuşor Dan
12:24
Clotilde Armand rupe rândurile USR şi sare în ajutorul lui Nicuşor Dan

Cele mai noi

Trimite acest link pe