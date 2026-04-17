Elogiu pentru Mircea Lucescu de la un jucător FCSB: „Din cauza accidentării am apucat să vorbesc mai mult cu dânsul"

Mircea Lucescu

Mihai Popescu, fundașul de la FCSB, a vizitat Muzeul Fotbalului din București unde a văzut mai multe tricouri din cariera de fotbalist al lui Mircea Lucescu.

Accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, 1-0, în octombrie 2025, ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng, l-a făcut să se apropie de fostul selecționer.

În această expoziţie, situată în Centrul Vechi din Capitală, se pot vedea tricouride legendă – de la legendarul tricou al lui Pele şi cel al lui Messi, până la tricoul purtat de Mircea Lucescu la echipa naţională.

„Din păcate, asta este viața. Mergem înainte, dar venind și vizitând ceea ce a lăsat în urmă, nu face decât să ne bucurești și să-l păstrăm cu noi în suflet.

Sincer, din cauza acestei accidentări am apucat să vorbesc mai mult cu dânsul. Poate Dumnezeu așa a vrut să fie, pentru că mă suna la săptămână.

După ce m-am accidentat, cred că am ținut legătura mult mai mult decât o făceam înainte. Pot să zic că pentru mine a fost un lucru bun întâmplarea aceasta, pentru că Mircea Lucescu m-a ajutat cu sfaturi și m-a făcut să rămân pozitiv.

„Să nu mă răzgândesc niciodată, să am încredere în mine”

Va rămâne tot timpul sufletul meu, pentru că este omul care m-a adus la echipa națională, care m-a debutat și cred că i-am mulțumit, dar n-am apucat să-i mulțumesc îndeajuns.

Mi-a spus întotdeauna să intru pe teren și să fac ce am în gând, să nu mă răzgândesc niciodată, să am încredere în mine și în calitățile mele, nu doar eu cât și ceilalți colegi, pentru că suntem un popor puternic și împreună vom face lucruri mărețe”, a declarat Mihai Popescu.

Dacă va fi domnul Hagi selecționer sau oricare antrenor, în primul rând eu trebuie să-mi fac treaba pe teren. Nu contează că am lucrat sau nu cu dânsul. Ușor, ușor o să mă pun pe picioare și ăsta este obiectivul meu personal, să ajung la forma dinaintea accidentării
Mihai Popescu, FCSB

