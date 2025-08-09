Prima pagină » Sport » Ce EXPERIENȚĂ. Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree

Ce EXPERIENȚĂ. Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree

09 aug. 2025, 16:20, Sport
Ce EXPERIENȚĂ. Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree
Galerie Foto 6

Octavian Ciovică, pilotul care rupe cronometrele la viteză în coastă, a făcut o manevră neașteptată: a schimbat bolidul de curse pe o iapă de rasă. Campionul a fost provocat de un maestru al echitației să arate că se descurcă și în șa, nu doar în cockpit.

După ce a urcat pe treapta a doua a podiumului la Trofeul Sinaia, Octavian Ciovică, campion absolut în 2022 și 2023 la viteză în coastă, s-a întors la o altă dragoste de-a lui: „După automobilism, călăria este a doua mea pasiune. Merg des la călărie, am avut și un cal”.

Pilotul a mers să îl cunoască pe campionul de la sărituri peste obstacole, Costel Cojocariu, și să îi arate acestuia cum se descurcă. Fără să ezite, acesta și-a lăsat iapa de concurs, una de rasă pe mâinile pilotului.

Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree

„Nu mi-a fost teamă deloc. Octavian a arătat că are echilibru și știe să călărească. Mi-a spus că a mai făcut-o și în trecut. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă. Mă bucur că l-am cunoscut și voi merge să îl susțin la concurs”, a declarat Costel Cojocariu, iar pilotul a spus: „În primul rând am o validare din partea lui Costel, ceea ce înseamnă foarte mult. Am călărit un cal foarte, foarte bine pregătit, cu pedigree, și cu rezultate în competițiile de sărituri peste obstacole. A mers foarte bine. Mi-a plăcut tare de Lady Grey”.

Octavian dezvăluie de unde a apărut această legătură strânsă între el și călărie. De 15 ani participă la „Sărbătoarea Junilor”. „E cea mai mare paradă de port popular din România, unde sunt șapte grupuri de juni din diferite zone, toate ale Cartierului Schei. La paradă participă în jur de 350 de călăreți, cu 350 de costume, vechi de 150 de ani. Costumul pe care îl port este de peste 100 de ani”, a completat pilotul.

Acesta este și motivul pentru care a învățat să călărească: „Am călărit un cal foarte, foarte frumos și foarte impunător, un frizian olandez. Nu mă puteam face de baftă mergând anapoda pe un cal. Așa că am mers la un centru de echitație unde era și acest cal și am luat niște cursuri”.

Din acest sezon, la viteză în coastă, Ciovică se dă cu un monopost de 500 de cai putere. „Pilotez un Norma M20F cu motor JAD, un motor de Formula 1, de generație mai veche 90, 91, 92. Un motor ce dezvoltă 500 de cai putere cu o greutate de 600 de kg”, a declarat el.

În 2026, Octavian Ciovică vrea să atace din nou titlul national la viteză în coastă: „Sezonul acesta mi l-am dedicat strict pentru a mă antrena și pentru a cunoaște mașina, pentru a reuși să mă împrietenesc cu ea. Atunci când faci o schimbare trebuie să îți dai timp și să nu pui presiune pe tine. În acest moment, surprinzător, mă bat pentru titlul de vicecampion național. Etapa de la Sinaia mi-a adus un loc 2 pe podium, foarte aproape de poziția 1”.

Octavian Ciovică concurează de 18 ani la viteză în coastă, iar în 2022 și 2023 a fost de două ori campion absolut.

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Evz.ro
Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
E mai probabil să fii ucis de un asteroid decât de rabie
ACTUALITATE Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare
17:11
Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare
ANALIZĂ EXCLUSIV Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
17:06
Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
VIDEO Ministrul Mediului, PRINS cu garda jos! Nu a știut să numească TREI specii pe cale de dispariție din România
17:04
Ministrul Mediului, PRINS cu garda jos! Nu a știut să numească TREI specii pe cale de dispariție din România
ACTUALITATE Plajele private din Italia, BOICOTATE de turiști. Care sunt nemulțumirile clienților
17:03
Plajele private din Italia, BOICOTATE de turiști. Care sunt nemulțumirile clienților
ACTUALITATE Cum arăta Pământul în urmă cu 150 de milioane de ani. Ce era în locul României de azi
16:43
Cum arăta Pământul în urmă cu 150 de milioane de ani. Ce era în locul României de azi