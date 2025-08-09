Octavian Ciovică, pilotul care rupe cronometrele la viteză în coastă, a făcut o manevră neașteptată: a schimbat bolidul de curse pe o iapă de rasă. Campionul a fost provocat de un maestru al echitației să arate că se descurcă și în șa, nu doar în cockpit.

După ce a urcat pe treapta a doua a podiumului la Trofeul Sinaia, Octavian Ciovică, campion absolut în 2022 și 2023 la viteză în coastă, s-a întors la o altă dragoste de-a lui: „După automobilism, călăria este a doua mea pasiune. Merg des la călărie, am avut și un cal”.

Pilotul a mers să îl cunoască pe campionul de la sărituri peste obstacole, Costel Cojocariu, și să îi arate acestuia cum se descurcă. Fără să ezite, acesta și-a lăsat iapa de concurs, una de rasă pe mâinile pilotului.

Și-a lăsat monopostul de 500 de cai putere pentru o iapă cu pedigree

„Nu mi-a fost teamă deloc. Octavian a arătat că are echilibru și știe să călărească. Mi-a spus că a mai făcut-o și în trecut. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă. Mă bucur că l-am cunoscut și voi merge să îl susțin la concurs”, a declarat Costel Cojocariu, iar pilotul a spus: „În primul rând am o validare din partea lui Costel, ceea ce înseamnă foarte mult. Am călărit un cal foarte, foarte bine pregătit, cu pedigree, și cu rezultate în competițiile de sărituri peste obstacole. A mers foarte bine. Mi-a plăcut tare de Lady Grey”.

Octavian dezvăluie de unde a apărut această legătură strânsă între el și călărie. De 15 ani participă la „Sărbătoarea Junilor”. „E cea mai mare paradă de port popular din România, unde sunt șapte grupuri de juni din diferite zone, toate ale Cartierului Schei. La paradă participă în jur de 350 de călăreți, cu 350 de costume, vechi de 150 de ani. Costumul pe care îl port este de peste 100 de ani”, a completat pilotul.

Acesta este și motivul pentru care a învățat să călărească: „Am călărit un cal foarte, foarte frumos și foarte impunător, un frizian olandez. Nu mă puteam face de baftă mergând anapoda pe un cal. Așa că am mers la un centru de echitație unde era și acest cal și am luat niște cursuri”.

Din acest sezon, la viteză în coastă, Ciovică se dă cu un monopost de 500 de cai putere. „Pilotez un Norma M20F cu motor JAD, un motor de Formula 1, de generație mai veche 90, 91, 92. Un motor ce dezvoltă 500 de cai putere cu o greutate de 600 de kg”, a declarat el.

În 2026, Octavian Ciovică vrea să atace din nou titlul national la viteză în coastă: „Sezonul acesta mi l-am dedicat strict pentru a mă antrena și pentru a cunoaște mașina, pentru a reuși să mă împrietenesc cu ea. Atunci când faci o schimbare trebuie să îți dai timp și să nu pui presiune pe tine. În acest moment, surprinzător, mă bat pentru titlul de vicecampion național. Etapa de la Sinaia mi-a adus un loc 2 pe podium, foarte aproape de poziția 1”.

Octavian Ciovică concurează de 18 ani la viteză în coastă, iar în 2022 și 2023 a fost de două ori campion absolut.