Prima pagină » Sport » Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”

Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”

01 sept. 2025, 11:51, Sport
Ce mai face Petre Grigoraș? „Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”

Fostul antrenor de Superligă, Petre Grigoraș, s-a bucurat pentru faptul că două echipe din România ne reprezintă în cupele europene.

Acum la divizionara C, Axiopolis Cernavodă, Grig (57 de ani) crede că fotbalul românesc trece prin momente bune.

Ce mai face Petre Grigoraș? Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani

Petre Grigoraș susține că dacă FCSB ar fi fost în forma fizică și psihică de anul trecut, cred că vorbeam de grupele Champions League pentru că au avut un culoar fantastic de atribuții. E bine că s-au trezit pe final și au prins măcar grupele.

A avut un început de campionat și un campionat în Cupele Europene foarte stângaci, dar e bine că s-au trezit pe final și au prins măcar grupele… “

Universitatea Craiova a avut, într-adevăr, adversari mai puternici, dar jocul, maturitatea, implicarea, organizarea, au fost aproape la cel mai înalt nivel. Bravo, felicitări lor și chiar au meritat-o deplin, prin atitudinea care au avut-o în toate meciurile, nu întâmplător și în campionat sunt acolo unde sunt. Cred că Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”, crede Petre Grigoraș, interveviat la Radio Sport Total FM.

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

FCSB va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.

Ce program are Universitatea Craiova?

Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două echipe cu români, Rakow şi AEK Atena, pe care oltenii le vor înfrunta în deschiderea şi în încheierea grupei. La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.

Primul meci al oltenilor este cel din deplasare cu Rakow, la 2 octombrie, şi ultimul este cu AEK, la 18 decembrie.

  • 2 octombrie 2025, 21:00 Raków Częstochowa – Universitatea Craiova
  • 23 octombrie 2025, 21:00 – Universitatea Craiova – FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 21:00 – SK Rapid – Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 18:45 – Universitatea Craiova – 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 18:45 – Universitatea Craiova – AC Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 21:00 – AEK Atena – Universitatea Craiova

Citește și

SPORT Ștefan Târnovanu a găsit vinovatul pentru remiza cu CFR: „În a doua repriză am controlat jocul”
09:56
Ștefan Târnovanu a găsit vinovatul pentru remiza cu CFR: „În a doua repriză am controlat jocul”
SPORT Dinamo l-a PREZENTAT oficial pe Adrian Mazilu. Primele declarații ca jucător al roș-albilor
09:37
Dinamo l-a PREZENTAT oficial pe Adrian Mazilu. Primele declarații ca jucător al roș-albilor
SPORT Mirel Rădoi, după remiza Universității Craiova de la Botoșani: „Aş cere să nu se mai joace aici. Sunt frustrat că se mai pot întâmpla lucrurile astea”
09:21
Mirel Rădoi, după remiza Universității Craiova de la Botoșani: „Aş cere să nu se mai joace aici. Sunt frustrat că se mai pot întâmpla lucrurile astea”
SPORT Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
09:05
Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
SPORT Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”
07:33
Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”
SPORT Marco Leu a urcat pe podium la debutul său oficial în Campionatul Național de Viteză în Coastă
06:20
Marco Leu a urcat pe podium la debutul său oficial în Campionatul Național de Viteză în Coastă
Mediafax
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat începând de astăzi. Amenzile cresc și ele
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Nuțu Cămătaru zice că n-a amenințat oamenii că îi dă la lei. „Doar o istorie inventată”
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Mihaela Rădulescu, surprinsă în România la o lună după moartea lui Felix Baumgartner! Cum s-a afișat vedeta și cu cine a fost fotografiată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
De ce tot mai mulți copii se îndepărtează de părinți
ACTUALITATE AUR pregătește patru MOȚIUNI de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Doar un singur proiect scapă
13:08
AUR pregătește patru MOȚIUNI de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Doar un singur proiect scapă
POLITICĂ Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
13:04
Deputatul Adrian Câciu nu crede în „mitul lui Făt Frumos” Bolojan, salvatorul României: „Reformele acestea le face coaliția”
ACTUALITATE Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
13:01
Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025. Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar
VIDEO FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
12:34
FACTURI uriașe la energie. Disperați, românii vin la ghișee și cer explicații de la furnizori
EXTERNE Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
12:34
Lenka Belickova, fostă Miss Cehia, a sărit în gol de la etajul 3 al unui hotel. Fiica sa, în vârstă de 8 ani, se afla în cameră
VIDEO Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului
12:33
Putin a fost surprins alături de Xi Jinping și Modi la finalul SUMMITULUI OCS! Rusia, China și India resping „amenințarea” Occidentului