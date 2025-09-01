Fostul antrenor de Superligă, Petre Grigoraș, s-a bucurat pentru faptul că două echipe din România ne reprezintă în cupele europene.

Acum la divizionara C, Axiopolis Cernavodă, Grig (57 de ani) crede că fotbalul românesc trece prin momente bune.

Ce mai face Petre Grigoraș? „ Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani ”

Petre Grigoraș susține că „dacă FCSB ar fi fost în forma fizică și psihică de anul trecut, cred că vorbeam de grupele Champions League pentru că au avut un culoar fantastic de atribuții. E bine că s-au trezit pe final și au prins măcar grupele.

A avut un început de campionat și un campionat în Cupele Europene foarte stângaci, dar e bine că s-au trezit pe final și au prins măcar grupele… “

„Universitatea Craiova a avut, într-adevăr, adversari mai puternici, dar jocul, maturitatea, implicarea, organizarea, au fost aproape la cel mai înalt nivel. Bravo, felicitări lor și chiar au meritat-o deplin, prin atitudinea care au avut-o în toate meciurile, nu întâmplător și în campionat sunt acolo unde sunt. Cred că Craiova este una dintre cele mai bune versiuni ale sale din ultimii 10 ani”, crede Petre Grigoraș, interveviat la Radio Sport Total FM.

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

FCSB va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.

Ce program are Universitatea Craiova?

Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două echipe cu români, Rakow şi AEK Atena, pe care oltenii le vor înfrunta în deschiderea şi în încheierea grupei. La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.

Primul meci al oltenilor este cel din deplasare cu Rakow, la 2 octombrie, şi ultimul este cu AEK, la 18 decembrie.