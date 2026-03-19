Conflictul SUA cu Iranul, pe punctul de a intra într-o nouă fază: Administrația Trump ia în calcul trimiterea de trupe în regiune. În ce zone ar fi desfășurate și ce misiuni ar avea

Administrația lui Donald Trump ia în considerare detașarea a mii de soldați americani pentru a-și consolida operațiunea din Orientul Mijlociu, în contextul în care armata americană se pregătește pentru eventualele următoare etape ale campaniei sale împotriva Iranului, au declarat patru surse pentru Reuters, printre care și un oficial american.

Aceste detașări i-ar putea oferi lui Trump opțiuni suplimentare în timp ce acesta analizează posibilitatea extinderii operațiunilor americane.

Aceste opțiuni includ asigurarea trecerii în condiții de siguranță a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, o misiune care ar fi îndeplinită, în principal, prin intermediul forțelor aeriene și navale, au declarat sursele.

Însă securizarea strâmtorii ar putea însemna și desfășurarea de trupe americane pe litoralul iranian, au afirmat patru surse, printre care doi oficiali americani. Reuters precizează că toate surcsele au acceptat să vorbească despre planificare militară numai cu condiția de a rămâne sub protecția anonimatului.

Administrația Trump a discutat, de asemenea, opțiuni de a trimite forțe terestre pe insula Kharg din Iran, centrul pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, au declarat sursele. Unul dintre oficialii americani a spus că o astfel de operațiune ar fi foarte riscantă. Iranul are capacitatea de a atinge insula cu rachete și drone.

Statele Unite au lansat atacuri împotriva unor ținte militare de pe insulă pe 13 martie, iar Trump a amenințat că va lovi și infrastructura petrolieră esențială a acesteia. Cu toate acestea, având în vedere rolul vital al insulei în economia Iranului, controlul acesteia ar fi probabil considerat o opțiune mai bună decât distrugerea ei, afirmă experții militari.

Reprezentanții administrației Trump au discutat, de asemenea, posibilitatea desfășurării de forțe americane pentru a asigura stocurile de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, a declarat una dintre surse.

Experții afirmă că misiunea de a asigura stocurile de uraniu ale Iranului ar fi extrem de complexă și riscantă, chiar și pentru forțele de operațiuni speciale ale SUA, precizează Reuters.

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Nu s-a luat nicio decizie privind trimiterea de trupe terestre în acest moment, dar președintele Trump păstrează în mod înțelept toate opțiunile la dispoziție.

Președintele se concentrează pe îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite ale Operațiunii Epic Fury: distrugerea capacității Iranului în materie de rachete balistice, anihilarea marinei sale, asigurarea faptului că grupările teroriste pe care le susține nu pot destabiliza regiunea și garantarea că Iranul nu va putea niciodată să dețină o armă nucleară.”

Pentagonul a refuzat să comenteze.

