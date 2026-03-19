Nicușor Dan: „Iranul nu a amenințat România!”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că țara noastră rămâne în siguranță, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șeful statului a precizat că declarațiile recente venite din partea Iranului la adresa României nu sunt de natură să fie interpretate drept amenințări directe.

Nicușor Dan, despre declarațiile făcute de purtatorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului

Șeful statului susține că declarațiile oferite de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, nu ar trebui să îi îngrijoreze pe români. Nicușor Dan a dat asigurări că țara noastră este în siguranță.

”Dacă ne uităm la ce a spus MAE iranian cu privire la România. Ei au vorbit, n-au amenințat România. Au vorbit de consecințe politice și juridice. Nu suntem într-o altă situație față de acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu SUA și, prin prezența suplimentară de trupe americane, este mai sigură”, a spus Nicușor Dan, de față cu șeful NATO, Mark Rutte.

Iran, mesaj pentru România: „Această acțiune este complet inacceptabilă”

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului.

