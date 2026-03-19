Nicușor Dan: „Iranul nu a amenințat România!”

19 mart. 2026, 11:33, Știri politice

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că țara noastră rămâne în siguranță, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Șeful statului a precizat că declarațiile recente venite din partea Iranului la adresa României nu sunt de natură să fie interpretate drept amenințări directe.

Nicușor Dan, despre declarațiile făcute de purtatorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului

Șeful statului susține că declarațiile oferite de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, nu ar trebui să îi îngrijoreze pe români. Nicușor Dan a dat asigurări că țara noastră este în siguranță.

”Dacă ne uităm la ce a spus MAE iranian cu privire la România. Ei au vorbit, n-au amenințat România. Au vorbit de consecințe politice și juridice. Nu suntem într-o altă situație față de acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu SUA și, prin prezența suplimentară de trupe americane, este mai sigură”, a spus Nicușor Dan, de față cu șeful NATO, Mark Rutte.

Iran, mesaj pentru România: „Această acțiune este complet inacceptabilă”

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului.

AUTORUL RECOMANDĂ

🚨 Nicușor Dan și Mark Rutte, întâlnire la sediul NATO din Bruxelles: ”Au fost acțiuni în ultimele zile care au arătat că NATO e pregătită să intervină”

Iranul amenință România cu „un răspuns politic și juridic adecvat” după sprijinul acordat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu: „Ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”/ Reacția României

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
11:55
PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan liniștește apele în coaliție: eu cred că cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună
11:29
Nicușor Dan liniștește apele în coaliție: eu cred că cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună
ULTIMA ORĂ Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă
09:19
Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă
FLASH NEWS 🚨 Conflictul pe buget ajunge la vârful coaliției. Liderii puterii, chemați de Sorin Grindeanu la discuții în această dimineață
08:49
🚨 Conflictul pe buget ajunge la vârful coaliției. Liderii puterii, chemați de Sorin Grindeanu la discuții în această dimineață
CONTROVERSĂ Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele. Cum a ajuns „Omul lui Țoiu” director la Ministerul Economiei, condus tot de USR
05:00
Fără concurs în funcții publice. Metoda prin care miniștrii USR își angajează între ei cunoștințele. Cum a ajuns „Omul lui Țoiu” director la Ministerul Economiei, condus tot de USR
REACȚIE Ciprian Șerban a găsit rezolvarea în scandalul bugetului: „Le dăm noi soluția. Să dea acești bani bătrânilor și celor aflați în suferință”
22:06
Ciprian Șerban a găsit rezolvarea în scandalul bugetului: „Le dăm noi soluția. Să dea acești bani bătrânilor și celor aflați în suferință”
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Fizicianul care a doborât recorduri mondiale în turneele anterioare revine în România: Brian Cox aduce „Emergence” la Sala Palatului – 22 septembrie 2026
SĂNĂTATE Experții au decis: acesta este cel mai sănătos ulei pentru gătit
12:37
Experții au decis: acesta este cel mai sănătos ulei pentru gătit
VIDEO Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
12:31
Cristian Pistol (CNAIR), nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului: „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”
FLASH NEWS Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
12:22
Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”
FLASH NEWS Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
12:18
Nicușor Dan: ”România s-a poziționat găzduind niște echipamentate defensive SUA. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie”
CONTROVERSĂ Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
12:17
Trump se ține de cuvânt: SUA lansează „aliens.gov”, după controversele despre OZN-uri și extratereștrii
CONTROVERSĂ Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”
11:48
Viena, nod central pentru serviciile de informații ale Rusiei. Cum încearcă Moscova să intercepteze comunicațiile prin satelit ale NATO. Locații-cheie: „Complexul Russencity, ambasada, centrul cultural, un fost sanatoriu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe