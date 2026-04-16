Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Gică Hagi! Un singur antrenor rămâne pe loc

Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Gică Hagi! Un singur antrenor rămâne pe loc

Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Gică Hagi! Un singur antrenor rămâne pe loc
Florin Constantinovici și Leo Toader nu vor mai face parte din staff-ul primei reprezentative. Singurul care va rămâne din epoca Lucescu este Ionel Tersinio Gane.

Cătălin Anghel (51 de ani) și Ștefan Preda (55 de ani), ambii de la Farul Constanța, vor face parte din echipa tehnică a lui Gică Hagi.

Ce se schimbă la echipa națională după instalarea lui Gică Hagi! Un singur antrenor rămâne din vechia „gardă”

„Un element pe care pot să vi-l infirm este cel legat de o posibilă demitere a directorului tehnic. Astăzi, domnul Mihai Stoichiță a fost reconfirmat ca șef al Comisiei Tehnice”, a anunțat Răzvan Burleanu.

Comitetul Executiv al FRF l-a mandatat, miercuri, pe preşedintele federaţiei, Răzvan Burleanu, să negocieze cu Gheorghe Hagi “contractul pentru funcţia de selecţioner”.

Întrebat dacă se poate considera că există un acord de principiu între federaţie şi Gheorghe Hagi, el a răspuns: “Nu aş putea nici să vă confirm şi nici să vă infirm această ipoteză”.

“Ne dorim să avem cât mai repede un selecţioner. Săptămâna viitoare ne dorim să finalizăm aceste discuţii. Dar nu întotdeauna depinde de noi. Au fost mai multe nume pe listă.

De departe cele mai multe voturi au fost pentru domnul Hagi. Obiectivul cu siguranţă va fi acela de a califica echipa naţională la următorul turneu final, cel european”, a mai afirmat şeful FRF.

Hagi, prezentat în câteva zile

Există înformații că Hagi va prezentat întro conferință de presă la începutul săptămânii viitoare.

Gheorghe Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala imediat după demisia lui Boloni care a plecat a Sporting Lisabona, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare și 1-1 în Ghencea, după care a fost obligat să demisioneze.

