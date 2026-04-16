FRF începe oficial negocierile cu Gheorghe Hagi pentru postul de selecționer al României

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) s-a reunit astăzi, 16 aprilie, la sediul central, pentru a lua o decizie cu privire la noul selecționer al echipei naționale. Conducerea FRF a dat undă verde inițierii discuțiilor oficiale cu Gheorghe Hagi.

Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că Gheorghe Hagi este varianta prferată de Comitetul Executiv și a precizat că negocierile sunt abia la început, iar detalii suplimentare vor fi oferite în perioada imediat următoare. Răzvan Burleanu a evitat să ofere un termen clar pentru finalizarea discuțiilor cu Hagi, însă a lăsat să se înțeleagă că federația își dorește să rezolve rapid situația.

„Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer, în persoana domnului Gheorghe Hagi. După cum știți, de-alungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale, a primei reprezentative, cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părți de fiecare dată nu s-a putut, cunoașteți foarte bine și motivele pentru că am fost și noi și dumnealui foarte transparenți. De data aceasta considerăm că este o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu și-a început discursul cu un omagiu pentru fostul selecționer al echipei naționale, Mircea Lucescu. Președintele FRF a spus că înainte de începerea Comitetului Executiv a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor.

„Mircea Lucescu pentru noi nu a fost numai un selecționer sau un antrenor de geniu, a fost un arhitect al fotbalului modern. În ultimii ani pentru FRF domnul Lucescu a reprezentat un punct de referință. În ultimele zile am rememorat orele de discuții despre fotbal pe care le-am avut cu dumnealui. E un regret profund pe care-l avem că a plecat dintre noi un adevărat mentor. Un om care a pus binele echipei naționale mai presus de orice, mai presus de propria sa stare de sănătate”.

Propunerile pentru postul de selecționer al naționalei ar fi trebuit să fie prezentate în cadrul unei întâlniri pe 8 aprilie, dar procesul a fost suspendat „pe o perioadă nedeterminată”. Deși au fost analizate și alte nume precum Edi Iordănescu, Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu și Adrian Mutu, dar alegerea lui Gică Hagi marchează revenirea „Regelui” pe banca tehnică a României după 25 de ani.

Hagi va avea un cotract pe 2 ani cu posibilitate de prelungire

Conform fanatik.ro, Hagi va primi un salariu lunar de 27.000 de euro, iar contractul va fi semnat pe 2 ani. Dacă va califica România la Euro 2028, înțelegerea se prelungește de la sine până în 2030. În martie, Hagi a acordat un interviu în exclusivitate pentru ProSport, în care vorbea despre ce înseamnă echipa României pentru el.

„Până la urmă, de când m-am apucat de fotbal, obiectivul, cred că nu doar al meu, al tuturor jucătorilor, e să ajungi în naționala României. Când ai ajuns acolo, să faci performanțe! Să ajungi la nivelul cel mai mare, să depășești pe cei care au fost înainte! Cred eu că nu există alt scop, alt obiectiv la niciun jucător. E maximum care se poate. Pentru că la echipa națională vii și joci cu inima, nu joci pentru nu știu ce… Joci pentru inimă. Joci pentru România și e onoarea cea mai mare să reprezinți România”, a spus Gheorghe Hagi.

RECOMANDAREA AUTORULUI: