Ce spune Dani Coman după autogolul lui Căbuz, chiar când portarul lui FC Argeș a fost convocat la națională

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a analizat meciul cu U Cluj, 0-1, și faza în care Căbuz a gafat.

Golul a venit în minutul 82. Borţa a primit mingea în propria jumătate, a pasat la portarul Căbuz, iar portarul abia convocat la naţională, a luftat și mingea a intrat în poartă.

U Cluj e lider acum în play-off, 33 de puncte, și FC Argeş e pe locul 5, 28 de puncte.

„Dezamăgit de rezultat și pot să zic că cel mai rău îmi pare de greșelile care au fost făcute, nu neapărat de rezultat, pentru că nu au fost peste noi din niciun punct de vedere. Nu au fost cu nimic peste noi. Cred că a doua repriză am controlat-o aproape în totalitate, dar diferența a făcut-o acea greșeală, pentru că sunt de părere că fotbalul se joacă în față. Nu știu dacă puteam fi mai curajoși, pentru că am făcut un joc tactic foarte bun. Nici noi, nici ei nu am avut foarte multe ocazii de poartă. Cred că puteam apăra și eu astăzi. Chiar dacă trebuie să recunoaștem că au o echipă bună, o echipă puternică. Astea sunt meciurile de play-off. Sunt doi antrenori care își organizează echipele foarte bine, atât Bogdan Andone, cât și domnul Bergodi. Eram convins că va fi un meci fără faze de poartă, fără spectacol”, a declarat Dani Coman, la Digi Sport.

Nu cred că l-a afectat convocarea pe Căbuz. Nu a fost o greșeală tehnică, a fost un ghinion. Mă refer că nu a fost o greșeală de portar, de individualizare, ci o greșeală de poziționare a piciorului stâng. Trebuia să joace cu latul, să dea tare în minge, dar nu a fost o greșeală de portar. Prima greșeală, da, e a lui Borța! Repet, fotbalul se joacă în față, iar dacă vrem să ajungem la nivelul următor, noi trebuia să punem presiune pe ei. Dacă se desfășura meciul ca în a doua repriză, cred că aveam șanse mai mari și chiar puteam câștiga acest meci. Nu au fost cu nimic mai buni decât noi – Dani Coman

