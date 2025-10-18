Prima pagină » Sport » Ce spune Mircea Lucescu despre salariul încasat de la Federația Română de Fotbal. „E umilitor”

18 oct. 2025, 11:51, Sport
Ce spune Mircea Lucescu despre salariul încasat de la FRF / foto: Shutterstock

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost întrebat despre salariul pe care îl încasează de la Federația Română de Fotbal (FRF). Antrenorul român a susținut că „este umilitor”.

Naționala lui Mircea Lucescu a învins în partidele cu Moldova și Austria, păstrându-și șansele să se califice la Campionatul Mondial. În cadrul discuției avute cu Horia Ivanovici, selecționerul României a fost întrebat, printre altele, ce salariu încasează de la FRF.

Câți bani ar primi Mircea Lucescu de la FRF?

Mircea Lucescu nu a dorit să comunice plata lunară pe care o încasează din partea Federației Române de Fotbal. În schimb, antrenorul român a menționat că „e umilitor dacă vă spun”.

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici. Eu vreau să fiu clar și să argumentez. Nu pot să dau suporterilor lucruri false, negândite”, a precizat Mircea Lucescu, potrivit Fanatik.

Tot în cadrul aceleiași emisiuni, câteva indicii legate de salariul pe care l-ar încasa selecționerul român le-a oferit Horia Ivanovici. Moderatorul emisiunii a susținut care ar fi plafonul salarial al FRF: „E de 25 de mii pe lună. Eu așa știu că plătește Burleanu”.

Informații neoficiale arată că salariul lunar s-ar situa la circa 30.000 de euro. Contractul semnat de Mircea Lucescu ar prevede și un bonus de 200.000 de euro, bani care i-ar reveni dacă România se califică la Cupa Mondială din 2026.

